Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek
ÖTV'siz araç alarak 5 yıl boyunca satmama şartı bulunan kişilerin, ellerindeki aracı satmaları durumunda, 10 yıl geçmeden yeni araç almaları mümkün olmayacak. Engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımında ise 10 yıl şartı, geçmişte alınan araçlar için de geçerli olacak.
TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta onaylanan kanun teklifiyle, engelli raporu ile ÖTV'siz araç alımına dair kurallar yeniden düzenlendi.
Buna göre, engellilerin ÖTV’siz araç alımında beş yıl olan satış yasağı süresi 10 yıla uzatıldı. Artık engelli bireyler, bu imtiyazdan yalnızca 10 yılda bir faydalanabilecekler.
İkinci araç için 10 yıl şartı aranacak
CNBC-e'nin haberine göre, araçlar 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak aynı kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak. Yani bundan 3 yıl önce araç alan bir kişi 2 yıl sonra aracını satabilecek ancak yeni araç alımı için 7 yıl beklemek zorunda kalacak.
Geçen yıl devlet, engellilerin aldığı ÖTV’siz araçlar için 3,5 milyar dolarlık destek ödemesi yapmıştı.