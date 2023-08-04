Lexus Türkiye, Yeni B SUV’u LBX için ön talep toplamaya başladı

Lexus’un B SUV modeli LBX için online olarak ön talepler açıldı.

Lexus'dan yapılan açıklamaya göre, tanıtılmasının ardından kısa zamanda büyük beğeni toplayan LBX, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de yollara çıkacak.

Lexus.com.tr adresinden online olarak LBX için talepleri almaya başlayan premium marka, aynı zamanda modele özel olarak hazırlanan 360 derece konfigüratörle müşterilerin tüm detayları şimdiden keşfetmesini sağlıyor. Avrupalı müşterilerin tercihlerine ve yaşam tarzlarına göre tasarlanan LBX’in, kısa zamanda markanın Avrupa’da en çok satan modeli olması bekleniyor.

Lexus LBX, yeni tasarım ve teknoloji fikirlerini, Lexus’un kendine has kalitesi ve Omotenashi misafirperverlik felsefesiyle birleştiriyor. Aynı zamanda sıra dışı tarzıyla birlikte ürün yelpazesindeki kalıpları kırıyor. LBX, ürün gamı farklı atmosfer isimleriyle sunuluyor ve her biri farklı müşteri tarzlarını temsil ediyor. “Elegant” ve “Relax” atmosferlerine sahip LBX daha rafine hislere odaklanırken, “Emotion” ile “Cool” atmosferleri ise daha sportif karakterleriyle dikkat çekiyor.

Lexus LBX modeli için özel olarak hazırlanan konfigüratör aracın 360 derece keşfedilmesini, kapıların açılıp kabin detaylıca incelenmesini ve farklı atmosferlerin getirdiği renklerin, kabin kaplamalarının ve özelliklerinin keşfedilmesini içeriyor. Kişiselleştirilmiş lükste yeni adım atan Lexus, LBX ile müşterilerine daha fazla özgürlük sağlıyor.

Yeni LBX modeli, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1,5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı. Yüksek verimlilik ve eğlenceli bir sürüş sunan hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. Daha kompakt yeni E-CVT şanzımanla eşleştirilen LBX modelinde yer alan yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, hızlanmalar sırasında daha fazla elektrik motoru gücünün elde edilmesini sağlarken tam elektrikli sürüş kapasitesini de artırıyor. LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,2 saniyede gerçekleştiriyor.