Mercedes-Benz Türk’ün bayi yatırımları 4 milyar liraya ulaştı

MAHİR SOLMAZ/ŞANLIURFA

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Ülkemizin yedi bölgesine 4 milyar TL’ye yakın bir yatırımla geniş bayi ağımızı daha da güçlü ve müşterilerimiz için kolay erişilir kılıyoruz” dedi. Şirketin bayi ağına en son katılan Odabaşı Otomotiv’in Şanlıurfa’daki yeni yetkili servis yatırımının açılışında konuşan Süer Sülün, “Ülkemizin yedi bölgesine yatırım yapıyoruz diyerek yola çıkmıştık, bugün Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, Şanlıurfa’daki ilk yetkili servis lokasyonumuzun açılışındayız. Müşterilerimize en yakın noktadan hizmet verme taahhüdümüzü yerine getirmek amacıyla bu yatırım da bayi ağımızın en yeni üyesi Odabaşı Otomotiv tarafından hayata geçirildi. Bu yeniden yapılanma kararının başından beri, tüm bayi ağımızla birlikte müşterilerimize en hızlı hizmeti vereceğimiz noktaları hassasiyetle inceliyor, yatırım kararlarımızı hep birlikte titizlikle veriyoruz” dedi.

Şanlıurfa-Mardin yolu üzerinde Mercedes-Benz Türk, bayi ağıyla 9 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor. Yeni bayi üyesi Odabaşı Otomotiv, 2023 başında Bursa'dan sonra Şanlıurfa'da ilk yetkili servisini açtı. 3.500 m² servis alanına sahip tesis, aynı anda 10 araca hizmet verebilecek ve hem kamyon hem de otobüs gruplarına hizmet verecek.

Odabaşı: Mercedes-Benz Türk’ün iş ortağı olmayı “yıldızlara dokunmak” olarak tanımlıyorum

Odabaşı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turan Odabaşı da yeni yatırımları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı, “Odabaşı Grup olarak 15 yıldır kamyon üstü ekipman üretiyoruz ve yaptığımız çalışmalarla da Mercedes-Benz Türk yönetiminin de farkındalığını kazandık. Görüşmelerimiz neticesinde iş ortaklığımıza 2023 yılının başında Bursa Odabaşı bayimizin açılışı ile başladık. Mercedes-Benz Türk’ün iş ortağı olmayı “yıldızlara dokunmak” olarak tanımlıyorum. Mercedes-Benz Türk’ün en yeni bayi ve yetkili servisi olarak müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile kısa zamanda Bursa’da bir ivme yakaladık. Şimdi bu yeni yatırımla birlikte, ağır ticari araç kullanıcılarına daha yakın olmanın ve sektörümüze yeni bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Odabaşı Otomotiv olarak kısa sürede bayi ağının bir parçası haline geldik ve bu süreçte Mercedes-Benz Türk’ün güveni, yönlendirmesi ve güçlü desteği bizim için her zaman yol gösterici oldu. Bugün Odabaşı Otomotiv çatısı altında 60’a yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şanlıurfa tesisimiz, hem kamyon hem de otobüs müşterilerine hizmet verebilecek kapasitede, teknik altyapısı güçlü, modern bir yatırım olarak planlandı” diye konuştu.