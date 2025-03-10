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Otomobilde ikinci el oto pazarı hareketlendi

Sektör temsilcileri, kredi faiz oranlarının düşmeye başlaması ve bayram tatilinin etkisiyle ikinci el otomotiv pazarında ziyaretçi trafiğinin yüzde 30’a yakın arttığını belirtti.

Aysel YÜCEL
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Otomobilde ikinci el oto pazarı hareketlendi
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AYSEL YÜCEL

İkinci el otomotiv pazarında ziyaretçi trafiği hızlandı. Sektör temsilcileri, kredi faiz oranlarının düşmeye başlaması ve bayram tatili etkisiyle galerilerdeki ziyaretçi trafiğinin geçen aya göre yüzde 30’a yakın arttığını söyledi.

İkinci el pazarının önde gelen oyuncularından VavaCars’ın Ticari Grup Başkanı Serdil Gözelekli, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada gerek tüketici güvenindeki artış, gerekse kredi faiz oranlarındaki düşüşün piyasaya olumlu sinyaller verdiğini kaydetti.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla hareketliliğin arttığına işaret ederek, en çok ilgi gören araçların 5-10 yaş arasındaki modeller olduğunu, talebin ise ağırlıkla 400 bin-800 bin TL fiyat aralığındaki otomobillerde gözlemlendiğini belirtti.

İkinci el otomobil pazarı 2024’te 7,1 milyon adetlik satışla rekor seviyeyi görmüştü. Sektör temsilcileri, bu yıl bu rakamın 8 milyonu aşacağı beklentisini taşıyor.

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