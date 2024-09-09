Otomotiv satışları, durgunluğa rağmen milyon barajını aşacak

AYSEL YÜCEL

Yüksek enflasyon ve krediye erişimde yaşanan zorluklara rağmen, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılsonunda tüm zamanların en yüksek ikinci satış rakamına ulaşılması bekleniyor. Eylül ayında satışların yaklaşık 90 bin adet olacağı, yılsonunda ise pazarın 1 milyon adetin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda yüzde 57,4 artarak 1 milyon 232 bin 635 satışa ulaşmış, böylece 2023’te ilk kez 1 milyon adetlik satış barajı aşılmıştı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı. Yılın ilk çeyreğinde alım gücünün yavaşlaması ve krediye erişimde yaşanan zorlukların üzerine piyasadaki tüm modellerin yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi de eklenince, 2024 satışlarının 800 bin adedin altında kalacağı ve yıllık bazda yüzde 35’e varan daralma yaşanabileceği beklentileri öne çıkmıştı. Bazı marka temsilcilileri ise tüm olumsuzluklara satışların bu yıl da 1 milyon adetleri geçeceği konusunda umutluydu. Bu markalardan biri de Peugeot’ydu.

Yeni Peugeot 3008’in Antalya’da düzenlenen basın lansmanında sorularımızı yanıtlayan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 90 bin adet olduğunu hatırlatarak, “Eylül ayında da pazarın 90-95 bin adet seviyesinde olacağını öngörüyoruz. 2024’ün başında mart ayında hem grup olarak hem marka olarak 1 milyon ila 1 milyon adetin biraz üstü olarak açıklamıştık. O günlerde sektörde tüm paydaşlar bu konuda hem fikir değildi. Biz temkinli bir iyimserlik benimsiyoruz genel olarak pazara karşı. Ağustos sonu itibarıyla 762 binler seviyesine gelen pazarın 1 milyon adetin biraz üzerine üzerinde kapanacağı konusunda hepimiz hem fikir noktaya geldik şu anda” diye konuştu. İlk çeyreğin hareketli geçmesine paralel, ODMD yetkilileri de pazarın yılsonunda 1 milyon adetin üzerinde çıkacağı öngörüsünde bulundu.

“Biriken talep, bu yıl da tam karşılanmaz”

Peki, ekonomideki kötü gidişata rağmen, pazar nasıl 1 milyon adeti aşacak? Yılın ilk yarısının beklentilerin üzerinde hareketli geçmesi, bu noktada en önemli etkenlerden biri… AB’nin yeni güvenlik regülasyonu GSR 2’ye geçiş sürecinin devreye gireceğinin duyurulmasıyla markalar, zararına varan satış kampanyaları düzenlemeye başlamış, bu durum özellikle yaz aylarında satışları beklentilerin üzerinde artırmıştı. Pandemiden bu yana birikmiş olan talebin tam olarak karşılanamamış olması da pazarı canlı tutan bir diğer etken. Gülin Reyhanoğlu, konuyla ilgili olarak, “Hem filo tarafında hem de perakende tarafında hala geçmiş yıllardan birikmiş bir talep var. Özellikle filo tarafındaki müşterilerimize tam olarak cevap veremiyoruz. Bugün toplam satışlarımızdaki filo oranımız yüzde 15’ler seviyesinde” diye konuştu. Reyhanoğlu, 2025’te de bu yılla benzer bir pazar beklentileri olduğunu ifade ederek, “Sebebi de birikmiş talebin bir kısmının da önümüzdeki yıl karşılanacağını düşünüyor olmamız. 2025’te bu yıla benzer, yine 1 milyon adetin üstü, 1,1 milyon adete yakın bir pazar olur diye öngörüyoruz” dedi. Pazarı destekleyen bir diğer etken de ev alamayan bazı vatandaşların, yüksek enflasyon karşısında parasını korumak için otomobil alımına yönelmesi oldu.

“Satışların %70’i peşin, kredi limitleri güncellenmeli”

Gülin Reyhanoğlu, krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle satışların yüzde 60-70’inin nakit alımla gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Kredi kullanımı çok düşük seviyelerde. Kredi limitleri de gerçekten revize olmalı. Çünkü müşterinin buna ihtiyacı var” dedi.

Peugeot, rekor Pazar payını koruma hedefinde

Stellantis bünyesindeki Fransız otomotiv markası Peugeot, ileri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008’i, Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den,i E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Marka, son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil Peugeot 3008 satışı hedefliyor. Peugeot olarak tüm zamanların en iyi ağustos ayı satışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gülin Reyhanoğlu, “Peugeot Türkiye olarak 2023'te marka tarihinin en yüksek pazar payı atış hacmi rekorunu kırdık. Bu yıl için hedefimizi aslında mevcudu korumak. Peugeot Türkiye olarak. İlk defa geçen sene 78.632 adetlik satışımızla 70 binlerin üstüne çıkan bir marka konumuna eriştik. Bu yıl ki hedefimizi de artık 70 binlere sabitlemiş, başarısı sürdürülebilir bir marka olarak devam etmek istiyoruz” dedi. Marka, yılsonunda toplam pazarda yüzde 6 ila yüzde 6,5 arasında pazar payı bekliyor. Özellikle Rifter modeliyle hafi f ticari araç satışlarında önemli bir ivme yakalayan Peugeot, yılsonunda toplam satışlarının yüzde 26’sını ticari araçtan oluşturacağını öngörüyor.

Eylülde fiyatlara ortalama %5 kur zammı geldi

Eylül ayında otomobil fiyatlarına kur zammı geldi. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Eylül ayında fiyatları ortalama yüzde 4,5 artırdık” dedi. Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre, son bir ayda Euro kurundaki yüzde 5,5’lik artışa paralel, eylül ayında otomobil fiyatları yüzde 3 ila yüzde 8 arasında zam gördü. Toplam pazarda ise otomobil fiyatlarındaki ortalama artış yüzde 5 olarak gerçekleşti.