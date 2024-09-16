Otomotiv sektörünün hedefi Almanya’nın ‘İlk 10’u

EKONOMİ/BURSA

Türk otomotiv firmaları, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) liderliğinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya’da düzenlenen Automechanika Frankfurt 2024 fuarındaki yerini aldı. 339 Türk firmasının katıldığı fuarda yeni iş bağlantıları sağlanırken, hedef kısa sürede 5 milyar dolarlık ihracatı aşmak olarak belirlendi. 10-14 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşen fuarın ardından sektöre ilişkin konuşan ve Almanya’nın Türkiye ihracatı açısından çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Mevcut pazarlarda elde edeceğimiz büyümeler, bu pazarlara değer bazında yüksek tutarlarla ihracat yaptığımız için milyar dolarlık artılar kazanmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle en önemli pazarımız olan Almanya’daki pazar payımızı artırmayı, daha çok firmamızı bu pazarda etkin bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Almanya’nın otomotiv ürünleri ithalatına baktığımızda yaklaşık 158 milyar dolar olduğunu görüyoruz” dedi. Türkiye’nin yaklaşık 5 milyar dolar ile Almanya’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında 15’inci sırada yer aldığını belirten Çelik, öncelikli hedeflerinin ilk 10 arasına girebilmek olduğuna vurgu yaptı.

“5 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz”

Ürün grupları bazında Almanya’ya yapılan ihracatta otomotiv tedarik sanayi ürünlerinin ilk sırada yer aldığını kaydeden Çelik “Ana sanayinde ise sırasıyla binek otomobiller, çekiciler, otobüs minibüs midibüsler, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar en fazla ihracat yaptığımız ürün grupları. Almanya’nın tüm otomotiv ihracatımızdan aldığı pay ortalama olarak yüzde 15, tedarik sanayi ihracatımızdan aldığı pay ise yaklaşık yüzde 25. Avrupa’nın otomotiv merkezi olarak kabul edilen Almanya’ya yönelik ihracatımız son beş yıldır 4-5 milyar dolar aralığında seyrediyor. Bu büyük pazarın otomotiv ihracatçılarımız açısından öneminin daha uzun yıllar devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla en kısa sürede Almanya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 5 milyar doların üzerine çıkararak istikrarlı şekilde artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.