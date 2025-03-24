Otomotiv üretiminde ‘rekabet’ sorunu derinleşiyor

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Üretim, ihracat ve iç pazarda daralma yaşayan Türk otomotiv sanayinde, riskler artıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel Kurul toplantısında yeniden başkan seçilen Cengiz Eroldu, otomotiv sanayicilerinin gündemlerindeki öncelikli konuları açıkladı. Eroldu, Türk sanayisinin en büyük sorunlarından birinin üretim ve işçilik maliyetlerindeki artış olduğuna dikkat çekerek, “Mavi yakada Romanya’yı geçtik, beyaz yakada İspanya’ya yetiştik” dedi. Eroldu, Türkiye’nin üretim rekabetçiliğinde çok ciddi bir aşınma olduğunu ve birçok sektörde bu konunun en önemli gündemlerden birini oluşturduğunu söyledi. Eroldu, “Bugün Türkiye’nin 2024 yılında geldiği yer Romanya’nın yakınında. 2025 yılındaysa Romanya’nın üzerine çıkacağımızı görüyoruz saha çalışanlarında. Benzer şekilde ofis çalışanlarında da Türkiye, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine yaklaşmış durumda maliyetler açısından. 2021 yılında neredeyse Fas’la aynı seviyedeyken bugün Fas’la olan farkımız üçte bire çıkmış durumda” şeklinde konuştu.

Tüm zorluklara karşın otomotiv sanayisinin önünde iddialı hedefl er olduğunu belirten Eroldu, şu bilgileri paylaştı: “2028 yılında 2.5 milyonluk kapasiteye gelmeyi hedefl iyorduk. Bunlar 12. kalkınma planında aldığımız hedefler. Kapasite konusunu şu anda gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Dünya sıralamasında 2024 yılını 13’üncü sırada kapattık. Hedefimiz 10. sıra. Ulaşılması zor bir hedef değil. Avrupa üretim sıralamasında yine dördüncüydük beşinci olduk. Üçüncülüğe çıkmayı hedefl iyoruz. İhracatımızı geçen yıl 37 milyar dolarla kapattık. Burada da 50 milyar dolarlık ihracata varmak istiyoruz.”

Çevreci araçların üretimdeki payı %19

Eroldu, sektör olarak alternatif yakıtlı araçların üretim içerisindeki payına yönelik hedefl erinin ise gerisinde kaldıklarını dile getirdi. Eroldu, “Burada da 2028 yılında yüzde 80’e çıkmayı hedefl iyoruz. Şu anda yüzde 19’lardayız. Bu hedef de biraz daha zamana yayılacak gibi duruyor” dedi.

“Trump’un bizde önemli etkileri olacak”

Eroldu, bir yandan en büyük ihracat pazarı Avrupa’ya uyum sağlamaya çalışırken, diğer taraftan çetinleşen bir küresel ticaret ortamı olduğunu ifade etti. Eroldu, “Özellikle Trump yönetiminin gelmesiyle hızlı adımların atıldığını görüyoruz. Avrupa Birliği’nde iklim odaklı önemli hedefl er ve düzenlemeler söz konusu. Ormansızlaşma, tarım alanında yapılan düzenlemeler, fosil yakıt kullanımının azaltılması, sınırda karbon düzenlemesi gibi konulara kendimizi hazırlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Küresel savaşların yarattığı bir konunun da dünyadaki özellikle otomotivdeki yüksek atıl kapasite olduğunu hatırlatan Eroldu, “Bugün dünyada 141 milyonluk bir kapasite söz konusu ve küresel üretim de 92.5 milyon, yani dünyadaki otomotiv kapasite kullanımı yüzde 65’ler seviyesinde” açıklamasını yaptı.

“Yaşlı araç parkı yenilenmeli”

Türkiye’de de iklim değişikliği açısından, karbon tüketiminin önemli bir sorun olduğunu dile getiren Eroldu, bu noktada yaşlı araç parkının gençleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Eroldu, Türkiye’deki otomotiv parkının yüzde 41’ini 14 yaştan büyük, yüzde 59’unu 14 yaştan küçük olan araçlar oluşturuyor. Yüzde 41’lik bölümün yüzde 92 kirlilik yarattığını görüyoruz. Bu çok önemli bir sorun. Bütün araçların gençleştirilmesi son derece önemli” dedi.

Chery yatırımının resmileşmesi bekleniyor

2024’ün ardından 2025 yılında da yeni yatırım haberlerinin gelmeye devam ettiğini ifade eden Cengiz Eroldu, Hyundai’nin Türkiye’de elektrikli araç üretimine başlayacağını deklare etmesinin önemine işaret etti. Eroldu, “Son derece olumlu bir gelişme. Bizler de şimdi aynı zamanda Chery’nin yatırım kararını almasını ve resmileştirmesini bekliyoruz. Bu da 1,5-2 milyar dolar civarında bir yatırım anlamına geliyor” dedi. OSD’nin 50’nci Olağan Genel Kurulu’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yabancı bir otomotiv firmasının Türkiye’ye yatırımı kararının bu ay açıklanabileceğini ifade etmişti.