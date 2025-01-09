Otomotivde "milyar dolarlık pazar" sayısı 10'a ulaştı! 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2023'ü 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını yüzde 6 artırarak 37 milyar 211 milyon 661 bin dolara yükseltti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv ihracatı rekorunu kıran, geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün dış satımdaki payı yüzde 16,5 oldu.

10 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı

AB üyesi 8 ülke ile Birleşik Krallık ve ABD, geçen yıl 1 milyar doların üzerinde otomotiv dış satımı yapılan pazarlar oldu.

Sektörün ana pazarı Almanya, ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. 2024'te Almanya'ya yapılan otomotiv ihracatı bir önceki yılla aynı seviyede seyrederek 4 milyar 856 milyon 459 bin dolar düzeyinde gerçekleştirildi.

Almanya'yı Fransa takip etti. 2023'te 4 milyar 307 milyon 187 bin dolarlık ihracat yapılan Fransa'ya geçen yıl 4 milyar 330 milyon 292 bin dolarlık ürün satıldı.

Birleşik Krallık'a yüzde 25'lik artış

Birleşik Krallık'a yüzde 25'lik artış yaşandı. Birleşik Krallık'a 2023'te 3 milyar 289 milyon 218 bin dolar olan ihracat geçen yıl 4 milyar 101 milyon 335 bin dolara ulaştı.

İtalya yüzde 9,5'lik artış ve 3 milyar 435 milyon 956 bin dolarla en çok ihracat yapılan dördüncü, İspanya yüzde 3'lük yükseliş ve 2 milyar 505 milyon 250 bin dolarla beşinci, Polonya ise yüzde 4'lük artış ve 1 milyar 832 milyon 269 bin dolarla altıncı ülke oldu.

Romanya ve Slovenya'ya yüzde 33'lük artış

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında yedinci sırada yer alan Slovenya'ya geçen yılki ihracatta, 2023'e kıyasla yüzde 33'lük artış yaşandı. 2023'te 1 milyar 354 milyon 799 bin dolarlık ihracat yapılan Slovenya'ya geçen yıl 1 milyar 799 milyon 190 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Belçika yüzde 6 artış ve 1 milyar 400 milyon 934 bin dolarla 8'inci, ABD yüzde 19 yükseliş ve 1 milyar 209 milyon 430 bin dolarla 9'uncu ve Romanya yüzde 33,5 artış ve 1 milyar 159 milyon 565 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Türk otomotiv sektörünün 2024'te en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ve bir önceki yıla kıyasla değişim oranları şöyle: