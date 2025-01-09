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EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arzı 1 milyar TL'ye dayandı

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 6-8 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşen halka arzında toplam büyüklük 918 milyon TL'ye ulaştı.

Haber Merkezi
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EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arzı 1 milyar TL'ye dayandı
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Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6 – 7 - 8 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşirken halka arzda birim fiyat 15 TL olarak açıklanmıştı.

Konsorsiyum lideri Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arz edilen 61,2 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilirken buna göre halka arz büyüklüğü 918 milyon TL oldu.

Halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,72 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,15 katı oranında talep geldi.

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