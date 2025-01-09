Marmaris Belediyesi'nden Kızılbük GYO'ya 2,68 milyar TL'lik para cezası

Marmaris Belediyesi Kızılbük GYO'ya ek ceza kararı çıktığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında yapılan teknik incelemelerde kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan kıyı dolgusuyla ilgili 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerince geçtiğimiz Haziran ayında kesilen 59,6 milyon TL’lik idari para cezasının revize edilerek 104,76 milyon TL’ye çıkartıldığı belirtildi.

2,68 milyar TL'lik idari para cezası

Ayrıca 1. ve 2. etap ruhsatlarının belediye tarafından iptal edilmesinin akabinde 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereği 19 Aralık 2024 tarihinde 2024/6028 sayılı encümen kararıyla 2,68 milyar TL'lik idari para cezası uygulandığı bildirildi.