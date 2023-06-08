Sarıgözoğlu, hidrojen yakıt hücresi metal parçalarının seri üretimine başladı

Gülsüm ERDEM/MANİSA

1957 yılında kurulan Sarıgözoğlu’nun bugün Manisa, Aksaray, Bursa ve Kocaeli olmak üzere 4 farklı şehirde kurulu 6 fabrikasında binden fazla çalışanıyla güçlü bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Sarıgözoğlu Hidrolik Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, “Bilgi, birikim ve sahip olduğumuz teknolojik güç sayesinde otomotiv sektöründe dünya devlerine hizmet veriyoruz” dedi. Otomotiv kalıplarını tasarlayıp üreten firma olduklarını belirten Sarıgözoğlu, “Aynı zamanda pres metal parça imalatı da yapıyoruz. Kabin, kaput, bagaj, tavan, kapı, şasi çamurluk gibi tüm aksamlarının kalıplarını yapmakta ve sac parçalarını üretmekteyiz. Buna ek olarak kalıp tasarım ve üretim presli imalat ve montaj yeteneği ile otomotiv sektörü öncelikli olmak üzere malzemeye şekil verme misyonu ile havacılık ve beyaz eşya gibi farklı sektörlere de hizmet veriyoruz. Hem yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı çevreci elektrikli araçların hem de hidrojen yakıtlı ağır ticari araçların üretiminde stratejik ortak konumundayız. Dijitalleşme firmamızın ana stratejilerinde yer alıyor. Bu kapsamda yatırımlarımızı robotik teknolojiler ile birlikte tüm süreçlerini dijitalleştirme odağında sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Ford Otosan’a dakikalık sevkiyat olacak”

Tümüyle elektrikli araçların girdilerini üretmeye yönelik olarak gerçekleşen Gölcük yatırımında deneme üretimine başlayacaklarını belirten Sarıgözoğlu, “Temmuz ayı başında deneme üretimini yapma hedefini tutturduk. Tümüyle elektrikli araçların girdilerini üretmeye yönelik ve tamamen yeni bir yatırım. Burada üretilecek olan komponentler çok yakınımızdaki Ford Otosan fabrikasına saatlik hatta dakikalık periyotlarda sevk edilmiş olacak. Ford Otosan’da sadece teknolojik anlamda bir seviye atlamakla kalınmıyor, aynı zamanda adet anlamında dikey bir büyüme söz konusu. Büyümeye paralel biz de tüm diğer fabrikalarımızda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ford Otosan’ın Romanya yatırımında da tedarikçisi olduklarını açıklayan Sarıgözoğlu, “Yine bilindiği gibi Ford Otosan geçen yıl Romanya operasyonunu satın aldı. Ve orada üretilecek olan araçların tasarım mühendislik ve girdileri ağırlıkla Türkiye’den gerçekleşecek. İlk etapta Türkiye’deki fabrikalarımızdan gönderilecek olan bu sevkiyatların ilerleyen zamanda Romanya’da hayata geçirmeyi ön gördüğümüz fabrikamızdan olmasını düşünüyoruz” dedi.

‘Adetler dikey şekilde artacak’

İki yıl önce Nikola ve Bosch firmalarıyla üçlü bir işbirliği oluşturarak, hidrojen yakıt hücresi üretmek için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Sarıgözoğlu, bu yılın başlarında seri üretimine geçtikleri ürünün kapasitesini arttırmak için yeni yatırım hazırlığında olduklarını söyledi. “Bu konuda 3’lü çalışmanın Türkiye ayağını oluşturmak ve Türkiye’de ilk ve tek olmak bize ayrıca gurur veriyor” diyen Sarıgözoğlu,”Manisa’daki kalıp fabrikasının genişletilmesi gündemimizde. Fiziki anlamda ki bu genişleme alanına yeni CNC makinalarının, yeni kaynak robotlarının çalışır halde yerleşimi bu yılın son çeyreğinin ve gelecek yılın ilk çeyreğinin önemli konularını oluşturacak. Bu fabrikamızdaki ek üretim tesisi; özellikle hidrojen yakıtlı ağır vasıtaların yakıt hücrelerini üretme konusundaki çalışmalarımızda kapasite artışı ihtiyacına yanıt verecek. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde deneme üretimlerini gerçekleştirildiğimiz ürünün 2023 yılının başlarından itibaren seri üretimine başlandı. Bu konu çok hızlı gelişecek ve adetler dikey şekilde artacak. Buna uygun yatırımları planlayıp siparişlerini verdik” dedi.

Türkiye’de en hızlı büyüyen ilk 100 firma arasında

Başta Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarıgözoğlu’nun, Türkiye’de en hızlı büyüyen ilk 100 firma arasında yer aldığını da anımsatan Sarıgözğulu, ”Özellikle kalıp üretim ve ihracatı konusunda Almanya en büyük pazarımız. Dünya çapındaki BMV, Mercedes, Porsche gibi firmalar içinde en yoğun şekilde BMV ile çalışıyoruz. Bu yılın siparişlerini de almış durumdayız. Diğer tarafta Portekiz’de Kurulu Mitsubishi FUSO üretimine yönelik ihracatımız da artarak devam ediyor” diye konuştu.