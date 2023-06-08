Teknotrans, hızlı büyümesini dünya devleri ile sürdürüyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Otomotiv sektöründeki yolculuğuna sıfır hata üretim prensibi ile devam ettiklerini belirten Teknotrans kurucusu ve Genel Müdürü Fikri Keleş, Alman proje ortakları ile birlikte yaptıkları üretim ve yatırım planlamasını bir an önce hayata geçireceklerini söyledi. Alman proje ortakları ile yaptıkları görüşmeler sonrasında ön anlaşmaların imzalandığını da dile getiren Keleş, yılın ilk 6 ayına gelmeden şimdiden yüzde 15 gibi bir büyümeyi yakaladıklarını ifade etti.

2018 yılında başladıkları üretime yönelik yatırımlarını her geçen gün artırarak devam ettirdiklerine de dikkat çeken Keleş, “Teknotrans olarak otomotiv sektöründeki faaliyetlerimize ihracat ağırlıklı devam ediyoruz. Yıllık 8 milyon Euro’luk ihracatımızı yeni anlaşmalar ve üretim planlaması ile birlikte 2024 yılının sonuna kadar 13 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız sayesinde sıfır hata prensibi ile üretim yapıyoruz. 90’a yakın birinci sınıf makine operatörümüz, ileri teknoloji makine parkımız, tam donanımlı ölçü ve malzeme laboratuarı ve 1 milyon dakika üretim gücümüz ile dünya devlerinin Türkiye’deki proje ortağı olarak büyümemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sakarya birinci organize sanayi bölgesinde 7 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretim yapan Teknotrans, ZF ve CNH gibi dünyada söz sahibi firmalara ilave olarak Bosch Rexroth Almanya ve Bosch Rexroth Türkiye gibi firmalara da parça üretimi yapıyor.