Tesla’dan Model 3 ve Y’de indirim! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Tesla ilk kez yıllık teslimatlarda düşüş riski ile karşı karşıya kaldı. Beklentilerin aksine araç teslimatlarında geriye düşen elektrikli araç devi Tesla yıllık teslimatlarında ilk kez düşüş yaşamamak için ABD’de bazı Model Y ve Model 3 araçlarında 4 bin dolara varan indirimler sunmaya başladı.

3 ayda en az 514 bin 926 araç teslimatı için harekete geçti

2023’ün tamamında Tesla 1 milyon 808 bin 581 araç teslim etti. Geçen yıla göre büyüme kaydetmek için şirketin Aralık ayı sonuna kadar olan üç ayda en az 514 bin 926 araç teslim etmesi gerekiyor.

ABD’de fiyatları düşürdü

Arkadan çekişli 2024 Model Y Long Range’nın başlangıç fiyatı Tesla’nın web sitesinde 44.990 dolardan 41.390 dolara düşürüldü.

Arkadan çekişli Model 3 Long Range’in bir varyantın başlangıç fiyatı ise 43.490 dolardan 40.010 dolara indirildi.

Gözler Türkiye’deki satışlara çevrildi

Geçen ay Tesla tüm dünyada indirimlere giderken sadece Türkiye’de fiyat artırımına gitmişti. Gelen teslimat haberleri Türkiye’de de indirim beklentisini artırdı. Otomobil piyasasında yaşanan hareketliliğin yıl sonuna doğru daha da artması beklenirken Tesla’nın Türkiye kampanyaları da takip edilecek.