Ticari araçta “ağır” daralma yaşanıyor

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye sanayisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv üretimi, 2025 yılına daralma ile başladı. Ocak ayında toplam otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 3 düşüş gösterirken, ağır ticari araç grubunda daralma yüzde 50’yi aştı. Otomobilde ise üretim yüzde 1 arttı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, Ocak 2025’te, Türkiye’nin toplam otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 3 azalarak 105 bin 397 adet olarak gerçekleşti. Ocakta otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1 artarak 67 bin 795 adede ulaşırken, ticari araç grubunda ise ocak ayında üretim yıllık bazda yüzde 9 daraldı. Geçen ay, ağır ticari araç grubunda yüzde 5, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 gerileme yaşandı. Ocak 2025’te traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 108 bin 21 adet olarak gerçekleşti.

2025 yılı ocak ayında toplam pazarda satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocakta, otomobil satışları yıllık bazda yüzde 13 oranında azalarak 55 bin 944 adede gerilerken, ticari araç satışları yüzde 22, ağır ticari araç satışları yüzde 38, hafif ticari araç satışları ise yüzde 19 daraldı.

İç pazardaki daralmaya karşın ocak ayında 2024’ün aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında artarak 78 bin 191 adet oldu. Otomobil ihracatı ise geçen ay yıllık bazda yüzde 7 oranında artarak 47 bin 316 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı değer bazında yüzde 5 artarak yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Toplam kapasite kullanımı yüzde 58

OSD’nin verilerine göre, 2025 ocak ayında otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 58 oldu. Geçen ay araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti. Ocak 2024’te ise toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olmuştu. Araç grubu bazında ise kapasite kullanım oranları 2024 yılının ocak ayında, hafif araçlarda yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 75, otobüsmidibüs grubunda yüzde 55 ve traktörde yüzde 68 olarak gerçekleşmişti.