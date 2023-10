Togg ikinci vardiyaya geçti yeni model 2025'te yollarda

Takip Et

HAKAN GÜLDAĞ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, C segmenti binek model için vites yükseltti. Yeni model üzerinde çalışmalar hızlanırken, yeni Togg’un 2025 yılı başında yollarda olması hedefleniyor. Togg yönetimi, bir grup gazeteciyle Gemlik fabrikasında bir araya geldi. Gazetecilere üretim hattını ve Togg Teknoloji Kampüsü’nü gezdiren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, hedeflerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Mevcut SUV modeli ile birlikte SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını açıklayan Karakaş, yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılbaşında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu. Karakaş, rüzgâr direnci nedeniyle ve gençlerin de tercihlerini göz önüne alarak binek araçlarda cupe tarzının benimsendiğini, yeni modelin de ‘sedan coupe’ veya ‘cross coupe’ hatlarını taşıyabileceğini, üstünde çalışıldığını söyledi.

“İkinci vardiyaya geçtik"

Togg’da halen 3 bin 500’den fazla çalışan bulunduğunu da aktaran Karakaş, çok kısa süre önce ikinci vardiyaya geçtiklerini, şu sırada denemelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bir vardiyada günde 170 adet araç ürettikleri bilgisini paylaşan Karakaş, “İkinci vardiya ile birlikte günde 280 adet üretir hale geleceğiz” dedi. 2026 yılında Togg’un bataryasını Türkiye’de geliştirip, üretmeyi hedeflediklerini anlatan Togg CEO’su, 20 gigabaytlık kapasitelerinin olduğunu belirtti.

1.8 milyar Euro’luk yatırıma ulaşılacak

Yılsonuna kadar Togg için yapılan toplam yatırım tutarının 1 milyar 800 milyon Euro’luk büyüklüğe ulaşacağını söyleyen Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk bölümünü ortakların sağladığını, geri kalan kısmının ise kredilerle karşılandığını kaydetti.

“Otomotivde oyunun kuralları değişti”

Karataş, Togg’un gelişim süreci ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Dünyada otomotiv sektörüyle ilgili oyunun kuralları değişti. Bu değişim de, teknolojinin getirdiği kolaylıklar ve kullanıcıların beklentilerinin değişmesinden kaynaklı. Etrafımız akıllı cihazlarla dolu. Eskiden bizim yaşam alanı olarak tabir ettiğimiz şey şekil değişirdi. Otomotiv dünyasında da yaşam alanı oluştu. Biz de Togg’u kurgularken 3 tane dikey belirledik kendimize. Birincisi akıllı mobilite cihazları, ikincisi dikey dijital deneyim platformu, üçüncüsü de temiz enerji çözümleri. Dolayısıyla yeni nesil teknoloji ve yeni nesil hizmetin birleşimini kullandık. Kendimizi doğudan ve batıdan enerji alan bir marka olarak tanımladık. Küresel boyutta rekabet edebilir bir teknoloji markası olarak yola çıktık. Biz başından itibaren 5 sene önce değer bazında yüzde 51 yerlilik sözü verdik ve bu sözü tuttuk. Bu rakamı 3 sene içerisinde yüzde 68’e çıkaracağız. Burada sıfırdan kurgulanan sistemde, böyle bir olayın tıkır tıkır çalışması güzel bir deneyimdi.”

“ 33 start-up ile el sıkıştık”

Togg’un dijital gelişimini anlatan Gürcan Karakaş, şöyle konuştu: “Dijital deneyim platformundan bahsedeyim. Her şeyden önce kullanıcımız bize nerelerde dokunacak? Bunu anlamak için San Francisco’da bir şube bulduk. Onlarla çalıştık ve 350 tane kullanıcı deneyimi senaryosu çıkardık. Bunları inceledik. Dünyada bu işin özü start-up’larda. 800 tanesini inceledik. 33 tanesiyle şu anda el sıkıştık, 15 tanesiyle önümüzdeki yıl el sıkışacağız. Ekosistemi yavaş yavaş kurmaya başladık. Peki biz bu start-up’ları nereden alıyoruz? Ezbere atış yapmıyoruz. CS’e gidiyoruz, Las Vegas’a gidiyoruz. Danimarka’da telekom operatör derneği fuarına gidiyoruz. Konferanslara katılıyoruz. Bu akıllı cihazın içerisinde; dünyada ilk defa uygulanan only channel bir kimliğiniz var, true ID. Bu kimliğinizdeki kişisel tercihlerinizi, her akıllı cihaza taşıyabilirsiniz. Trumore uygulamamızı 40 günde 1 milyon kişi indirdi ve bu akıllı cihazların ön satışını onun üzerinden yapmıştık.”

Özilhan: Togg doğru bir proje

Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, gruplarının 19 ülkede 90 fabrikayla hizmet verdiğini, kuruluşlarının temelinde ise otomobil olduğunu ifade ederek, “TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan böyle bir teklif gelince, Cumhurbaşkanımızın da bu inancını bildiğimiz için ‘Biz varız’ dedik. Bu doğru bir proje. Güçlerin, sermayelerin birleşmesi ve devletin teşviki gerekiyordu. Bu da oldu. Gürcan Bey çok iyi bir ekip kurdu ve onun liderliğinde bu iş gerçekleşti. Bu işin daha başındayız. Büyüme kısmı yeni başlıyor. Çok doğru ürün, doğru zamanlama ve iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Hisarcıklıoğlu: Yurtdışına Almanya’dan açılacağız

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 'Devrim' ile başlayan 60 yıllık yarım kalmış rüyasını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “İşimiz bitmedi, yollarda 6 bin akıllı Togg cihazı var. 2025’te de ilk yurtdışı seyahatimize çıkacağız. Avrupa ilk durak olacak. Özellikle Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar’dan talep var ama biz çıkışı noktamızı Batı olarak görüyoruz. Batı’daki sürücülerin beğenisine sunacağız ki; diğer pazarlara daha iyi gireceğiz. En titiz tüketici Alman tüketicisidir. İlk strateji Almanya’ya giriştir. Almanların bunu beğenmesi çok önemli” dedi.

Togg yönetimi, gazetecilerle Togg Teknoloji Kampüsünde buluştu

Zorlu: Bu proje gelecek vadediyor

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, kendilerine Togg için teklif geldiğinde tereddüt etmeden kabul ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Zorlu Grubu olarak 7 milyar dolar gibi bir ciromuz var ve 3 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Başkanımız bizi davet ettiğinde “Var mısınız yok musunuz?’ dedi. Biz de, ‘Ülkemiz için varız’ dedik. Zaten elektrikli araç için Vestel’de çalışmalara başlamıştık. Böyle bir talep gelince de kabul ettik. Zaten tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Burada gelecek vaat eden bir proje var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.