Türkiye’de ikinci el minibüs piyasasının kalbi Terme’de atıyor

80 bin nüfuslu Terme ilçesinde, 150’ye yakın otomotiv galerisi faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen alıcılar, burada 500 bin TL ile 2,5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla minibüs bulabiliyor. Bu yoğun ticari hareketlilik, ilçeyi özellikle minibüs ve kamyonet gibi ticari araç satışlarında ülke genelinde akla gelen ilk yerlerden biri haline getirmiş durumda.

Sınırlı Sorumlu Terme Oto Galericiler Yapı Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz, ilçenin sektördeki başarısını dürüst çalışma anlayışı, sorunsuz satış politikası ve güvenilir araç teminine bağlıyor. Cengiz, “İlçemiz bu işe başladığı uzun yıllardan bu yana en büyük sermayesi olarak dürüstlüğü benimsemiştir. Bu sayede ülke genelinde büyük bir güven sağladı” dedi.

Araç satış trafiği, Terme ekonomisine de olumlu katkılar sağlıyor. Cengiz, “Sonuçta buraya gelenler konaklıyor, yemek yiyor, alış-veriş yapıyor. Bu da doğrudan esnafımıza katkı sağlıyor” diye konuştu. İlçenin güvenilirliği sayesinde her bölgeden müşteriye hitap edebildiğini ifade eden Cengiz, “Buraya gelen herkes kandırılmadan ve atlatılmadan alışverişini yapıp gider” diye konuştu.

Terme güvenilir bir merkez haline geldi.

Terme’deki minibüs piyasasının geçmişine de değinen Başkan Cengiz, bu sektörün ilçede yaklaşık 40 yıl önce rahmetli galerici Osman Altun’un ticari minibüs satışıyla başladığını söyledi. Altun’un sektöre öncülük ettiğini belirten Cengiz, “Onu örnek alanlar bu işi dürüstçe yapmaya devam edince Terme güvenilir bir merkez haline geldi. İlçemizin ve insanlarımızın temizliği ve dürüstlüğünün tüm ülkece bilinmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Sanayi esnafının sektöre katkısına da dikkat çeken Cengiz, araçların bakım ve tadilat işlerinin doğru ve özenli yapılmasının müşteri memnuniyetini artırdığını söyledi. “Sanayimizde araçlarımızın bakım tadilat işleri düzgün yapıldığı için buradan araç alanlar da memnun. Müşterimizin artmasının öncelikli nedeni, bakımlı ve güvenli araçların sunulmasıdır” diyen Cengiz, her bir esnafın işini titizlikle yapmasının Terme’yi Türkiye’de bu alanda merkez haline getirdiğini ifade etti.

Her yıl binlerce araç satışı gerçekleştiriliyor.

Sektördeki gelecek hedeflerine de değinen Osman Cengiz, şu anda tüm enerjilerini siteleşmeye yönelttiklerini söyledi. 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak yeni site projesiyle tüm galerici esnafını bir araya getirmeyi planladıklarını belirten Cengiz, “Terme, Türkiye’nin küçük bir ilçesi olmasına rağmen böyle bir potansiyele sahip. Sektörümüzü siteleşme ile kurumsallaşmaya götürmek istiyoruz. Türkiye’de en iyi, en beğenilen ve en modern galericiler sitesini kurarak çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Yaklaşık 10 milyon liralık yatırım öngörülen projede toplantı salonları, lokanta, misafirhane gibi birçok ihtiyaca cevap verecek birimler yer alacağını anlatan Cengiz, “Yapacağımız site, Terme’de bu işi yapan tüm esnafımızı kapsayacak ve içinde her türlü donanımı barındıracak. Türkiye’de bugüne kadar yapılanların en iyisini yapmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.