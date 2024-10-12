3 adet A-29 uçağı, ABD Hava Kuvvetleri Test Filosu’na teslim edildi

ABD Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu’na (TPS) ait filo, uzun bir aradan sonra yeni uçaklarını teslim aldı. Edwards Hava Üssü’ne ulaşan 3 adet A-29 Super Tucano, Hava Kuvvetleri’nin değişen operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim filosuna intikal etti. Yaklaşık 30 yıl sonra gerçekleşen bu teslimat, Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve araştırma misyonlarına yeni bir boyut kazandıracak. Defence Blog tarafından yapılan habere göre ilk olarak Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı tarafından tedarik edilen A-29’lar, görev gereksinimlerindeki değişiklikler nedeniyle Edwards’a devredildi.

Hava Kuvvetleri Test Merkezi Plan ve Programlar Direktörü Michael Banzet, A-29’ların Edwards Üssü’ne transferinin stratejik önemini vurguladı. Banzet, “A-29 uçaklarının Edwards’a transfer kararı, Test Pilot Okulu tarafından yapılan dikkatli analizlerin sonucudur. Ayrıca, komutanlığın esnekliğini ve iş birliğini gösteren mükemmel bir örnektir,” dedi. “Bu karar sadece 63 milyon dolarlık bir vergi yatırımını yeniden kullanıma kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda TPS müfredatını modernize edip genişleterek ABD Hava Kuvvetleri için muharebe kabiliyetini hızlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Uçağın özellikleri

Çok fonksiyonlu gövdesi ve modern avionik sistemler, A-29 Super Tucano uçağını spin testleri ve çoklu sensör ile silah sistemleri entegrasyonu için ideal kılıyor. Uçağın kanat altı silah istasyonları sayesinde dış ekipmanların monte edilmesi, TPS’nin T-38 ve F-16 uçaklarına olan bağımlılığını azaltarak gelişimsel test görevlerini yürütme yeteneğini artıracak. Yapılan habere göre Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu, yenilenen “uyum sağlayabilen liderler yetiştirme ve araştırma kabiliyetlerini ilerletme” misyonuyla hizmet edecek. A-29’lar, TPS’nin uçuş test eğitimi ve çoklu alan operasyonlarına yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesine katkı sağlayarak bu misyon yönüde önemli bir rol oynayacak.

A-29 Super Tucano, öncelikli olarak düşük maliyetli yakın hava desteği sağlamak üzere tasarlanmış bir uçak olsa da, Test Pilot Okulu filosuna entegrasyonu, eğitim ve araştırma için yeni fırsatlar sunuyor. Uçakların transfer kararı, Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu’nun, küresel güç rekabeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere dünya standartlarında personel yetiştirme, eleştirel düşünceye sahip test liderleri üretme ve ileri düzey araştırmaları geliştirme hedefiyle uyumlu bir stratejik değişimi yansıtıyor.