  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. ABD Hava Kuvvetleri’nde bütçe sıkıntısı
Takip Et

ABD Hava Kuvvetleri’nde bütçe sıkıntısı

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, yeni nesil yakıt ikmal tanker uçağı hususunda bütçe sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Hava Kuvvetleri’nde bütçe sıkıntısı
Takip Et

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, 1 Kasım’da düzenlenen bir mobilite konferansında yeni nesil bir yakıt ikmal tankerine sahip olma konusunda uyarıda bulundu. Hava Kuvvetleri, Yeni Nesil Hava Yakıt İkmal Sistemi ya da NGAS olarak adlandırılan bu tankerin, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) olarak bilinen altıncı nesil bir savaş uçağı ve CCA olarak bilinen insansız hava araçlarıyla birlikte Hava Kuvvetleri'nin Çin’e karşı yürüteceği mücadelede kabiliyetini modernize etmek için gerekli olduğunu ifade etmekte.

ABD Hava Kuvvetleri bütçe sıkıntısı ile karşı karşıya

Ancak Kendall, Teksas’ta düzenlenen Hava İkmal/Tanker Birliği Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, hizmetin üç yeni sistemi de tedarik etme kabiliyetini şüpheye düşürebilecek bir bütçe sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.Defense News tarafından yapılan habere göre özellikle Hint-Pasifik bölgesinde yaşanacak gerilimde gerekli olacak bu durum, ABD Hava Kuvvetleri uçaklarının okyanusun geniş alanları üzerinde uçmasını ve birden fazla havadan yakıt ikmaline ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. NGAS’ın, radar izinin düşük olması ile birlikte ABD Hava Kuvvetleri olası bir tasarım olarak karma kanat konseptini de değerlendirmektedir. Bu bağlamda Kendall, daha önce NGAS’ın muhtemelen mevcut bir ticari uçağa dayanmayan benzersiz bir tasarıma sahip olacağını söylemişti.

Ancak B-21 Raider bombardıman uçağının satın alınması ve LGM-35A Sentinel nükleer füzesi üzerindeki ön çalışmalar da dahil olmak üzere ABD Hava Kuvvetleri’ni eşzamanlı olarak vuran bir modernizasyon dalgası, kaynaklarını son derece zayıflatarak mali açıdan zor duruma sokmaktadır.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybettiİsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybettiDünya
Fransa'da demiryolu işçileri 11 Aralık'tan itibaren süresiz greve gidecekFransa'da demiryolu işçileri 11 Aralık'tan itibaren süresiz greve gidecekDünya

 

 

 

Savunma Sanayi
İsrail ile Boeing, 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı
İsrail ile Boeing, 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı
ABD'de Türk tabancalarına basamak atlatacak üretim başlıyor
ABD'de Türk tabancalarına basamak atlatacak üretim başlıyor
ABD'den 20 milyon dolarlık güneş enerjili İHA sözleşmesi
ABD'den 20 milyon dolarlık güneş enerjili İHA sözleşmesi
Bulgaristan’ın F-16 Block 70 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Bulgaristan’ın F-16 Block 70 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Norveç, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
Norveç, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
Avustralya, füze üretimini artırmayı hedefliyor
Avustralya, füze üretimini artırmayı hedefliyor