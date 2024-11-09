ABD Hava Kuvvetleri’nde bütçe sıkıntısı

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, 1 Kasım’da düzenlenen bir mobilite konferansında yeni nesil bir yakıt ikmal tankerine sahip olma konusunda uyarıda bulundu. Hava Kuvvetleri, Yeni Nesil Hava Yakıt İkmal Sistemi ya da NGAS olarak adlandırılan bu tankerin, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) olarak bilinen altıncı nesil bir savaş uçağı ve CCA olarak bilinen insansız hava araçlarıyla birlikte Hava Kuvvetleri'nin Çin’e karşı yürüteceği mücadelede kabiliyetini modernize etmek için gerekli olduğunu ifade etmekte.

ABD Hava Kuvvetleri bütçe sıkıntısı ile karşı karşıya

Ancak Kendall, Teksas’ta düzenlenen Hava İkmal/Tanker Birliği Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, hizmetin üç yeni sistemi de tedarik etme kabiliyetini şüpheye düşürebilecek bir bütçe sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Defense News tarafından yapılan habere göre özellikle Hint-Pasifik bölgesinde yaşanacak gerilimde gerekli olacak bu durum, ABD Hava Kuvvetleri uçaklarının okyanusun geniş alanları üzerinde uçmasını ve birden fazla havadan yakıt ikmaline ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. NGAS’ın, radar izinin düşük olması ile birlikte ABD Hava Kuvvetleri olası bir tasarım olarak karma kanat konseptini de değerlendirmektedir. Bu bağlamda Kendall, daha önce NGAS’ın muhtemelen mevcut bir ticari uçağa dayanmayan benzersiz bir tasarıma sahip olacağını söylemişti.

Ancak B-21 Raider bombardıman uçağının satın alınması ve LGM-35A Sentinel nükleer füzesi üzerindeki ön çalışmalar da dahil olmak üzere ABD Hava Kuvvetleri’ni eşzamanlı olarak vuran bir modernizasyon dalgası, kaynaklarını son derece zayıflatarak mali açıdan zor duruma sokmaktadır.