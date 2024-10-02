ABD, Mısır'a 740 milyon dolarlık Stinger füzesi satışını onayladı

Mısır, mevcut Avenger hava savunma sistemleri için araç tabanlı kullanım amacıyla 720 adet Stingerhava savunma füzesi satın almak üzere başvuruda bulundu. Bu talepler arasında 20 adet Ürün Doğrulama Uçuş Testi (PVFT) mühimmatı da yer alıyor. Paket kapsamında ayrıca yedek parça ve tamir ekipmanları, test ekipmanları, yüklenici mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ile diğer ilgili lojistik ve program destek unsurları da bulunuyor.

“Mısır’ın savunma kabiliyeti artacak”

DSCA tarafından yapılan açıklamada, bu satışın Mısır’ın bölgedeki kötü niyetli aktörlere karşı savunma yeteneğini artıracağı belirtilirken, “Önerilen satış, Mısır’ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda ABD kuvvetleri ve diğer bölgesel güvenlik ortaklarıyla sistemler arası uyumluluğu iyileştirecektir.” ifadelerini kullandı.

“Mısır’ın savunma kabiliyetlerine yaptığı sürekli yatırım, sınırlarını, ulaşım altyapısını ve halkını koruma açısından hayati öneme sahiptir.” denildi.

Stinger Füzesi: Taşınabilir Hava Savunma Sistemi

Stinger füzesi, ABD yapımı bir taşınabilir karadan havaya füze sistemi olup, genellikle kısa menzilli hava savunma görevlerinde kullanılıyor. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok NATO ülkesinde kullanılan Stinger füzeleri, Azami 8 kilometre menzile sahip olup 3.5 kilometre irtifadaki hedeflere karşı angajman gerçekleştirebiliyor. Kızılötesi güdümlü füze, 12.7 kilogram ağırlığa sahip.