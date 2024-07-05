Alman Heron TP İHA’larına atış izni yok!

Bundeswehr için İsrail üretimi MALE sınıfı Heron TP İHA’larının silahlandırılması Almanya’da uzun süre hararetli tartışmalara konu oldu. Genel olarak bazı siyasi partiler etik argümanlar öne sürerek İHA’nın silahlandırılmasına karşı çıktılar. Zone Militaire kaynaklı habere göre ise milletvekillerinden biri, “Askerlerimizin hayatlarını savunmak ile bir joystick ile öldürmek arasındaki çizgi son derece incedir.” sözleriyle özetledi.

Eylül 2021’deki federal seçimlerden sonra koalisyon hükümeti, Bundeswehr’in gelecekteki Heron TP’lerinin silahlandırılmasını çok kısıtlı kullanım koşulları ile öngörülüyordu. Ancak Ukrayna’daki savaşın başlamasından birkaç hafta sonra Federal Meclis bu amaçla 60 tanesi eğitim amaçlı olmak üzere 140 adet hava-kara füzesinin satın alınmasını onayladı. Bahse konu sözleşme 152.6 milyon euro değerindeydi. Mayıs ayında Bundeswehr, Heron TP’nin denemelerin bir parçası olarak ilk kez Alman hava sahasında uçtuğunu duyurmuştu. Heron’ların görev tanımına yönelik ise “Görüntüleme tabanlı keşfe ek olarak, bu insansız hava aracının ana görevi kendi silahlı kuvvetlerimizi ve müttefiklerimizin silahlı kuvvetlerini desteklemek olacaktır. Örneğin, tehditleri tespit etmek ve yerdeki birlikleri gerçek zamanlı olarak uyarmak için konvoylara eşlik edebilir. Ayrıca gemileri yaklaşan korsanlara karşı uyarabilir.” ifadeleri yer almıştı.

"Alman hava sahasındaki gösterim uçuşları sırasında insansız hava aracı silahlandırılmayacaktır.”

Yine Zone Militaire kaynaklı haberde Bundeswehr, silahlanma konusundaki koalisyon anlaşmasının ana hatlarının açıkça belirlendiğini vurgulamakta. “İnsansız hava araçları da dahil olmak üzere yargısız infazları reddediyoruz” diyen Bundeswehr, “Silahlı hava operasyonları genellikle operasyonel alanlara yöneliktir. Alman hava sahasındaki gösterim uçuşları sırasında insansız hava aracı silahlandırılmayacaktır.” dedi

Ancak bu insansız hava araçlarının Almanya üzerinde silahlı olarak uçmasına izin verilmezse, aynı durum operasyonlarda da geçerli olacaktır. Angajman kuralları ve bunların kullanımına ilişkin bir doktrin hazırlanana kadar Heron’ların ateş etme yetkisi bulunmuyor. Bunlar henüz Federal Meclis tarafından onaylanmadı, ancak Alman Savunma Bakanlığı tarafından da henüz hazırlanmadı.

İHA’nın atış yapmasına izin verilmiyor

Alman cpm Defense Network kaynaklı habere göre, teslim edilen Alman Heron TP’leri şu anda kuzey Alman hava sahasında bir test aşamasında. Bu bağlamda dünya çapındaki lisans sayesinde daha sonra komşu ülkelere uçuşlar planlanmakta. Bu deneme aşamasının sadece yaklaşık altı ay sürmesi bekleniyor. Bundan sonra, Alman Heron TP’si Alman Hava Kuvvetleri tarafından konuşlandırılabilir. Ancak şu an için İHA’nın atış yapmasına izin verilmiyor.