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Savunma sanayi devi ASELSAN'a Cumhurbaşkanlığı'ndan 30 milyon dolarlık sipariş

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından olan ASELSAN, son olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 30 milyon dolarlık bir iş için sözleşme imzalayarak yeni bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi
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Savunma sanayi devi ASELSAN'a Cumhurbaşkanlığı'ndan 30 milyon dolarlık sipariş
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ASELSAN, yeni sözleşmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan, sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ASELSAN'a 30 milyon dolar tutarında ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildiği ifade edildi.

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