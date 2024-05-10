Savunma sanayi devi ASELSAN'a Cumhurbaşkanlığı'ndan 30 milyon dolarlık sipariş
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından olan ASELSAN, son olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 30 milyon dolarlık bir iş için sözleşme imzalayarak yeni bir başarıya imza attı.
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ASELSAN, yeni sözleşmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan, sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ASELSAN'a 30 milyon dolar tutarında ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildiği ifade edildi.