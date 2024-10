B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları Yemen’de Husilere karşı ilk kez kullanıldı

Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın emriyle ABD ordusu, Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan beş yeraltı silah deposunu hedef alan hassas hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu depolarda, Husilerin daha önce Kızıldeniz, Bab el-Mandeb Boğazı ve Aden Körfezi’nde sivil ve askeri gemilere saldırılar düzenlemek için kullandığı çeşitli silah bileşenleri bulunuyordu.

B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları ilk kez kullanıldı

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları, Husilerin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda görev aldı. Bu operasyon, B-2’lerin Yemen’deki ilk kullanımı olarak kaydedildi. Saldırılar sırasında, Husilerin sivil ve askeri gemilere karşı düzenledikleri yasa dışı saldırılarda kullanılan çeşitli silah bileşenlerinin depolandığı yeraltı tesisleri vuruldu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın (DSCA) verdiği bilgilere göre, saldırı hedeflerinin, geleneksel yöntemlerle korunan silah depoları olduğu ve ABD’nin gelişmiş teknolojilerini sergilemek amacıyla seçildiği bildirildi. Uzun menzilli ve hayalet teknolojisiyle bilinen B-2, derinlemesine korunan bu tür yerleri başarıyla hedef alarak operasyonu tamamladı.

"Uçak, ABD'nin küresel saldırı kapasitesini her yerde ve her an harekete geçirme yeteneğine sahip"

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, operasyonun önemini vurgulayarak, “ABD Hava Kuvvetleri B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçaklarının kullanımı, ABD’nin küresel saldırı kapasitesini gerektiğinde, her yerde ve her an harekete geçirme yeteneğini göstermektedir.” dedi.

Austin bu hava saldırısı ve bölgede artan gerilimlerle ilgili, “Bir kez daha, ABD’nin Amerikan yaşamlarını ve varlıklarını savunmaktan; sivillere ve bölgesel ortaklarımıza yönelik saldırıları caydırmaktan; ve ABD, koalisyon ve ticari gemilerin güvenliğini artırarak bu su yollarında özgürlüğü ve güvenliği sağlamaktan çekinmeyeceği açıktır. Husilere, yasa dışı ve pervasız saldırılarının sonuçları olacağını sürekli hatırlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü eylemlere katılan ve ulusumuzun savunmasında nöbet tutmaya devam eden cesur Amerikan askerlerinin profesyonelliği ve yeteneği için minnettarım.” dedi.