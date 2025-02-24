BMC ve SSB arasında ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı için sözleşme imzalandı

Türkiye’nin lider askeri araç üreticilerinden BMC, Ar-Ge ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki yerli ve milli üretim gücüne kattığı değeri büyütmeyi sürdürüyor.

Ana muharebe tankı, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar ve lojistik destek araçları gibi birçok farklı sınıfta askeri kara aracını ürün ailesinde bulunduran BMC, yerli ve milli tam bağımsız savunma sanayi hedefleri doğrultusunda seri üretime geçtiği araçlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir aracın daha üretimine başlayacak olan BMC, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, 24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen törende,Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımıyla BMC ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, 35 mm Kuleli Yeni Nesil Araçlar Projesi kapsamında önemli bir sözleşmeye imza atıldı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 29 adet ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı teslim edilecek ve söz konusu araçların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerini içeren hizmetler sağlanacak.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “ALTUĞ bugünlere büyük emeklerle gelmiş, uzun soluklu bir projenin sonucudur”

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde böyle önemli bir projeyi tamamlayarak seri üretim aşamasına gelmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “ALTUĞ bugünlere büyük emeklerle gelmiş, uzun soluklu bir projenin sonucudur.En başta yerli ve milli savunma sanayii hamlesini başlatarak buvizyon ile bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın liderliği her projede olduğu gibi ALTUĞ Projesi’nde de bize büyük bir cesaret ve güç verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son yıllardaki saha tecrübelerine uygun olarak geliştirilen ALTUĞ, asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlayan, en güncel kullanıcı gereksinimlerine uygun görev konsepti ve ileri teknolojisiyle üstün kabiliyetlere sahip bir araç oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayi hedefini destekleyen bir araç haline geldi” dedi.

ALTUĞ 8x8 serisi Ankara’daki BMC Üretim Tesisleri’nde üretilecek

Proje kapsamında tüm paydaşlara teşekkür eden Fuat Tosyalı, “Bu anlamlı proje kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Sayın Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgünve bu projedeemeği geçen tümherkese teşekkür ederim.BMC olarak bize duyulan bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz her projede olduğu gibi ALTUĞ 8x8 projesini de alnımızın akıyla tamamlayarak ordumuzun hizmetine sunacağız.1 milyon metrekarelik büyük bir kampus olarak tasarlanan Ankara’daki BMC Üretim Tesisleri’ndeüretilecek ALTUĞ 8x8 serisi araçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

ALTUĞ 8x8 üstün manevra yeteneği ve çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor

2018 yılında konsept tasarım çalışmalarıyla başlayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirilenALTUĞ 8x8, yüksek koruma seviyesi, üstün manevra yeteneği ve çok yönlü kullanım özellikleriyleöne çıkıyor.Yerli ve milli imkanlarla üretilenALTUĞ 8x8, Türkiye’de tabi tutulduğu çok zorlu hareket kabiliyeti,balistik, mayın ve EYP testlerinde gösterdiği başarıya ilave olarak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da gerçekleştirilen zorlu arazi ve iklim testlerinde de üstün performans sergileyerek her koşulda görev yapabilme yeteneğini kanıtladı.

BMC’nin daha önce ürettiği KİRPİ ve VURAN araçları, sahada düşmanın oyununu bozan kritik sistemler olarak öne çıkmıştı. ALTUĞ 8x8, sunduğu teknolojik üstünlük ve gelişmiş muharebe kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada oyun kuran bir güç olma özelliğine büyük bir katkı sağlayacak.Teslimatların 2027 yılında başlaması planlanırken, ALTUĞ 8x8’in dost ve müttefik ülkeler tarafından da tercih edilmesi ve Türkiye’ye önemli bir ihracat girdisi sağlaması bekleniyor.

BMC ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı

ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35mm Kuleli), kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı.Araçlar en güncel kullanıcı gereksinimleri, görev konseptleri, tehditler, teknoloji ve trendler ile bu pazarda mevcut yerli ve yabancı araçların kabiliyetleri değerlendirilerek her yönüyle üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor.ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda %80’e varan yüksek yerlilik oranı hedeflenirken tüm araçlarda yerli ve milli zırh çeliği ve aks donanımları kullanılıyor.

ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı’nın öne çıkan özellikleri

· 3 mürettebat + 9 personel taşıma kapasitesi

· 7.62 mm’den 120 mm’ye kadar her türlü topu taşıma kabiliyeti

· Mayın ve El Yapımı Patlayıcılara karşı üstün koruma

· De-Monte edilebilir araç tavanı konsepti ile “tek platformda çoklu görev kabiliyeti”

· 4 akstan dümenleme ile gelişmiş manevra yeteneği

· Geniş iç hacim ile farklı iklim ve arazi koşullarında personel için yüksek konfor

· 12 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesi ile 36 ton yüklü araç ağırlığı

· Kolay bakım yapılabilir, sistem güvenilirliği yüksek ve ömür devri maliyeti düşük altyapı