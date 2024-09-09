Filipinler’e yeni nesil KF-21 savaş uçağı teklifi

Geçtiğimiz Temmuz ayında Filipinler, KF-21 savaş uçağı geliştiricisi KAI’ye uçak için bilgi talebi iletmişti. KAI’nin Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Shin Dong Hak, Filipinler’in bu talebi üzerine yanıt hazırlayacaklarını ifade etmişti. Army Recognition tarafından yapılan habere göre, Korea Aerospace Industries (KAI) hava muharebe yeteneklerini geliştirme yönündeki devam eden çabalarının bir parçası olarak Filipin Hava Kuvvetleri’ne (PAF) yeni bir teklif sunduğunu bildirdi.

KAI yetkilisiyle yapılan bir röportajda, Güney Koreli şirketin 12 yeni FA-50 Block 20 Fighting Eagle hafif taarruz uçağının ihracatını, PAF’ın mevcut 12 FA-50PH filosunun yükseltilmesini ve PAF’ın gereksinimlerini karşılamak için KF-21 Boramae savaş uçaklarının potansiyel satışını içeren çok yönlü bir paket teklif ettiği ortaya çıktı. Bu teklif, yaklaşık 61,2 milyar PHP bütçe tahsisine sahip olan PAF’nin Çok Rollü Savaş Uçağı (MRF) satın alma aşaması tarafından belirlenen parametrelerle uyumludur.

Mevcut bütçe kısıtlamaları altında KAI, Entegre Lojistik Destek (ILS) dahil olmak üzere KF21 Blok I’in 10 adet satın alınmasının 1. aşama bütçesi dahilinde mümkün olabileceğini tahmin ediyor. KAI ayrıca, uçağın yeteneklerini daha geniş bir hava-yer görevleri yelpazesini içerecek şekilde genişletecek olan KF-21 Block II’ye yönelik yükseltmelerin 2028’e kadar kullanılabilir hale gelmesinin beklendiğini belirtti. Anlaşılan şartlara bağlı olarak, PAF bu Block II yükseltmelerini Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (ROKAF) ile aynı zaman diliminde alabilir.

Güney Kore hükümeti, PAF tarafından tedarik edilirlerse KF-21’lere destek garantisi vermeye hazır olduğunu ifade etti. Filipin Ulusal Savunma Bakanlığı (DND), 40 yeni çok amaçlı savaş uçağı edinme planında finansman kısıtlamalarının önemli bir faktör olmaya devam ettiğini kabul etti. Bu finansal hususlar göz önüne alındığında, DND ve PAF, Filipin hükümeti özel finansman düzenlemeleri gerektirmeden bu aşamayı finanse edebileceğinden, Çok Amaçlı Savaş Uçağı (MRF) edinme programının 1. aşamasına geçmeyi önceliklendirebilir.

KF-21 Boramae savaş uçağı

KF-21 Boramae, Güney Kore tarafından Güney Kore Hava Kuvvetleri’ndeki (ROKAF) F-4 Phantom II ve KF-5E/F gibi eski modellerin yerini almak üzere geliştirilen 4.5 nesil çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Proje 2000’lerin başında başlamış ve geliştirme çabasına Endonezya’nın da dahil olduğu uluslararası iş birliğiyle çeşitli fizibilite çalışmalarından geçmiştir. KF-21 projesi, Güney Kore’nin yerli savaş uçağı üretim yeteneklerini güçlendirmeyi ve askeri teknoloji için yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır.

KF-21, birden fazla hedefin eş zamanlı olarak izlenmesine ve angajmanına olanak tanıyan Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarıyla donatılmıştır. Bu radar, uçakların uzun mesafelerde tespit edilmesini ve hedeflenmesini sağlayan kızılötesi arama ve izleme (IRST) sistemi ve elektro-optik hedefleme podları (EOTGP) ile tamamlanmaktadır. KF-21’in, Block I, Block II ve Block III gibi birkaç planlanmış varyantı ve KF-21N (uçak gemisi tabanlı versiyon), KF-21EA (elektronik savaş varyantı) ve KF-21SA (ihracat versiyonu) gibi potansiyel türevleri bulunmaktadır. Block I varyantı temel hava-hava yeteneklerine odaklanır, Block II hava-kara görevlerini ve sensör yeteneklerini geliştirmeyi amaçlarken Block III (KF-21EX) ise daha gelişmiş gizlilik özellikleri ve insansız sistemlerle entegrasyonu içerecek şekilde planlanmıştır.

2024’ten 2028’e kadar üretimi planlanan Block I versiyonu, sınırlı hava-yer yetenekleriyle esas olarak hava-hava muharebe rolleri için yapılandırılmıştır. Yarı gömülü silahlar ve gelişmiş radar ve sensör sistemleri içerir. ROKAF’a 40 adet , Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ise ek 50 adet uçağın teslim edilmesi planlanmaktadır.