Financial Times: AB savunma fonundan ABD, İngiltere ve Türkiye'yi çıkaracak

ABD, İngiltere ve Türkiye'den silah şirketleri, kendi ülkeleri Brüksel ile savunma ve güvenlik anlaşmaları imzalamadığı sürece, AB'nin 150 milyar euroluk yeni savunma fonunun dışında tutulacak.

Financial Times'ın haberine göre yetkililer AB ülkelerinin silah harcamaları için planlanan fonun yalnızca AB savunma şirketlerine ve AB ile savunma anlaşmaları imzalayan üçüncü ülkelerin savunma şirketlerine açık olacağını söyledi.

Yetkililer ayrıca, üçüncü bir ülkenin “tasarım yetkisine” (yapımı ya da belirli bileşenlerin kullanımı üzerindeki kısıtlamalar) sahip olduğu ya da nihai kullanımı üzerinde kontrol sahibi olduğu gelişmiş silah sistemlerinin de bu fonun dışında tutulacağını belirtti.

Bu politika, ABD'nin bir savunma ortağı ve tedarikçisi olarak uzun vadede güvenilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle, kıtanın savunma yatırımları için “Avrupalı Satın Al” yaklaşımını talep eden Fransa ve diğer ülkeler için bir önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Yetkililer, ABD, İngiltere ve Türkiye gibi üçüncü ülkelerin girişime katılmak istemeleri halinde AB ile bir savunma ve güvenlik ortaklığı imzalamaları gerekeceğini söyledi.

Londra ve Brüksel arasında böyle bir anlaşmaya ilişkin görüşmeler başladı ancak balıkçılık hakları ve göç gibi tartışmalı konuları da içeren daha geniş bir AB-İngiltere anlaşması taleplerine takıldı.

İngiltere ve Türkiye'nin dışarıda bırakılmasının, bu pazarlardaki üretici ya da tedarikçilerle yakın bağları olan Avrupalı büyük savunma şirketleri için büyük sıkıntı yaratacağı belirtiliyor.