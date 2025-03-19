Filistin hükümeti: Gazze'de kıtlığın ilk aşamasına girildi

Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı yazılı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki kıtlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sevabite, "Yaklaşık iki milyon kişinin gıda güvenliğini tamamen kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi resmi olarak kıtlığın ilk aşamalarına girdi." ifadesini kullandı.

Filistinli yetkili, "bölgedeki sınır kapılarının kapatılması, aşevlerinin faaliyetlerinin durdurulması ve insani yardımın kesintiye uğraması nedeniyle Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir insani felaket" yaşandığını kaydetti.

Temel gıda malzemeleri tedarik edilemiyor

Sevabite, sınır kapılarının kapatılması sonucu Filistin halkının en temel yaşam gereksinimlerinden mahrum kaldığını vurguladı.

Sebze ve meyve gibi ürünlerin tedarik edilemediğini aktaran Sevabite ayrıca yakıt girişinin engellenmesi ve sıkılaştırılan abluka nedeniyle onlarca fırının da çalışmasının durduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde su krizi

Bölgede ayrıca onlarca su kuyusunun kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Sevabite, su krizinin derinleştiğine dikkati çekti.

Sevabite, sınır kapılarının kapatılmasıyla yaşanan sıkıntıların katlanarak arttığını, Gazze Şeridi'nde gazın olmayışından dolayı alternatif olarak odun kullanılmaya başlandığını aktardı.

Yakıt tedarikinin kesilmesinin ulaşım sektörünü tamamen felce uğrattığına işaret eden Sevabite, bu durumun, hareketin kısıtlanmasının yanı sıra hasta ve yaralıların naklini engellediğini ve binlerce kişinin hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

"Gazze Şeridi'nde yaşam tamamen çökecek"

Sevabite, "İsrail'in saldırıları durmazsa ve sınır kapıları acilen açılmazsa gelecek günlerde Gazze Şeridi'nde yaşam tamamen çökecek." uyarısında bulundu.

Filistinliler aleyhinde işlenen soykırım suçunun devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin doğrudan sorumlu olduğunu kaydeden Sevabite, bu suçların sorumlularının uluslararası yargıda hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Sevabite, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine, İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

18 Mart düzenlenen saldırıda 430 kişi hayatını kaybetti, 700'e yakın Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 430 kişi hayatını kaybetti, 700'e yakın Filistinli yaralandı.