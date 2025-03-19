İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail ordusuna ait uçaklardan Beyt Hanun, Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide bölgelerine broşürler atıldı.

Filistinlilerin bölgeyi derhal boşaltmaları tehdidini içeren broşürlerde, "Hamas'ın hedef alınacağı" iddiasıyla şiddetli bir saldırı başlatılacağı belirtildi.

İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç etmelerini istediği bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği bir harita da yayımladı.

Ne olmuştu?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilerin göç etmelerini istemişti.

Güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri uyarısı yapan İsrail ordusu, Filistinlilere "bu bölgelerde kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağı" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında Filistinlilere Gazze içinde zorunlu göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti.

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu ateşkesin ardından 18 Mart'ta, Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.