  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor
Takip Et

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ile güneydeki Han Yunus'un Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide mahallelerinden zorla göç etmelerine ilişkin tehdidini tekrarladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor
Takip Et

İsrail ordusuna ait uçaklardan Beyt Hanun, Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide bölgelerine broşürler atıldı.

Filistinlilerin bölgeyi derhal boşaltmaları tehdidini içeren broşürlerde, "Hamas'ın hedef alınacağı" iddiasıyla şiddetli bir saldırı başlatılacağı belirtildi.

İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç etmelerini istediği bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği bir harita da yayımladı.

Ne olmuştu?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilerin göç etmelerini istemişti.

Güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri uyarısı yapan İsrail ordusu, Filistinlilere "bu bölgelerde kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağı" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında Filistinlilere Gazze içinde zorunlu göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti.

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu ateşkesin ardından 18 Mart'ta, Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladıİsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladıDünya
Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak nitelediTrump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak nitelediDünya
Döviz kurundaki hareketlilik emlak sektörünü nasıl etkiler?Döviz kurundaki hareketlilik emlak sektörünü nasıl etkiler?Ekonomi

 

Dünya
Bu kasabada ev almak sudan ucuz: Evler 1 Euro'ya satışta! Tek şart var...
Bu kasabada ev almak sudan ucuz: Evler 1 Euro'ya satışta! Tek şart var...
Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi
Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi
Yoon'un azil davasının karar gününde Seul'de 14 bin polis konuşlandırılacak
Yoon'un azil davasının karar gününde Seul'de 14 bin polis konuşlandırılacak
Trump, ekibine 'derhal' kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi verdi
Trump, ekibine 'derhal' kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi verdi
ABD'li yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı
ABD'li yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı
ABD: Venezuela, sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmezse daha ağır yaptırım uygulayacağız
ABD: Venezuela, sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmezse daha ağır yaptırım uygulayacağız