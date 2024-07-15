Güney Kore'den yeni Block-1 lazer silahı

Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Hanwha Aerosapce şirketi tarafından geliştirilen Block-1 lazer hava savunma sistemi üretimine başlandığını 11 Temmuz günü duyurdu. Bu bağlamda Hanwha Aerospace ile Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ilgili lazer silahının tedarikine ilişkin geçtiğimiz Haziran ayında 72.5 milyon dolar (100 milyar KRW) tutarında sözleşme imzalamıştı. İlk parti lazer hava savunma sistemi teslimatı ise 2024 yılının sonunda başlayacak.

"Block-1 lazer hava savunma sistemi, küçük insansız hava araçlarını ve FPV droneları yakın mesafeden hassas bir şekilde vurabilir"

DAPA tarafından yapılan açıklamada; lazer sisteminin sessiz bir şekilde, mühimmat gereksinimi olmadan sadece elektrik ile çalıştırılabildiği duyuruldu ve şu ifadelere yer verildi:

“Block-1 lazer hava savunma sistemi, hedefleri optik fiberden üretilen ışık kaynaklı bir lazerle doğrudan ışınlayarak etkisiz hâle getiren yeni konsepti ile geleceğin silah sistemidir. Sistem, küçük insansız hava araçlarını ve FPV droneları yakın mesafeden hassas bir şekilde vurabilir. Ayrıca, gelecekte üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile birlikte bu sistem; geleceğin savaş alanında oyunun kurallarını değiştirebilecek, uçaklara ve balistik füzelere yanıt verebilecek bir silah sistemi olacaktır.”

"Güney Kore, ordusunda resmi olarak lazer silah sistemi kullanan ilk ülke oldu"

Güney Kore, ordusunda resmi olarak lazer silah sistemi kullanan ilk ülke oldu. Lazer silahı, 10 ila 20 saniye süren her bir ateşlemede, hedefin bölgesel sıcaklığını 700°C’nin üzerine çıkararak elektronik sistemlerini ve motorlarını devre dışı bırakmak üzere tasarlandı. Buna ek olarak Block-1 sisteminden yapılan her bir ateşlemenin maliyeti ise yaklaşık olarak 1.5 dolar (2000 KRW). Bu özelliği ile sistem, güdümlü savunma sistemlerine göre maliyet etkin çözümler sunmaktadır.