Milli Muharip Uçak KAAN’da süreç açıklandı: 6 prototip yolda!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, KAAN projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAAN’ın üretim süreci planlandığı gibi ilerliyor

Milli Muharip Uçak KAAN’ın gelişim sürecine değinen Görgün, her şeyin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. “Her şeyin zamanında hatta bazı süreçlerin biraz da önden gittiğini gözlemlediklerini” ifade eden Görgün, “En iyisini en kısa zamanda yapıp KAAN’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği günler için gayretle çalıştıklarını” aktardı.

Bu süreçte altı uçağın üretileceğine dikkat çeken Görgün, “6 uçak bizim seri üretime giden yolda süreçlerimizi hızlandıracak. Her birinin fonksiyonu ve test faaliyetleri farklı olacak. Gerek ilk üretilen, gerekse ikinci, üçüncü ve devamında gelen uçaklar için uçuş faaliyetlerinin planlaması da 2025 yılı için yapılıyor. Bunları da zamanı geldiğinde paylaşacağız.” dedi.

Savunma sanayiinde stratejik adımlar

Savunma sanayiinde yapılamayanı yaptıklarını vurgulayan Görgün, “Sahadaki doktrinleri değiştiren teknolojiler sunduklarını” belirtti. Bu çalışmaların devam etmesi durumunda, Türk savunma sanayii ile çalışmak isteyen ülke ve firma sayısının da artacağını ifade etti.

Suudi Arabistan ile görüşmeler

KAAN’ın Suudi Arabistan’a satışıyla ilgili iddialara da yanıt veren Görgün, projenin test sürecinin devam ettiğini söyledi.

“Geçtiğimiz haftalarda biz KAAN ile ilgili tüm paydaşların yer aldığı bir toplantı düzenledik TUSAŞ’ta. Son kullanıcısı ve gelişimine, üretimine katkı sağlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili personeli de katılım sağladı. KAAN’da farklı alt sistemleri ve mühimmatları üreten firmalar da katılım sağladı. Toplantıda geldiğimiz süreci değerlendirdik.

KAAN’ın takviminin zamanında işleyip işlemediğini anlamaya çalıştık. Her şeyin zamanında ve hatta bazı süreçlerin önden gittiğini gözlemledik. Çok faydalı bir toplantı oldu. KAAN’ın seri üretim sürecine katkı sağladığını düşündüğümüz bir toplantı olarak bunu değerlendiriyoruz. Suudi misafirlerimiz ise özellikle sanayicilerimize ve KOBİ’lerimize kendi perspektiflerini aktardılar. Herhangi bir ürün veya platform özelinde bir görüşme yapmadık.” ifadelerini kullandı.