Northrop Grumman, milyar dolarlık E-2D Hawkeye ihalesini kazandı

ABD merkezli şirketin ihaleyi kazandığı haberi, ABD Savunma Bakanlığı tarafından da resmen duyuruldu. Northrop Grumman’ın 9 yeni Hawkeye uçağı üreteceği açıklanırken, bu uçakların 4’ü Amerikan Donanması için diğer 5 uçak ise Japonya için üretilecek.

Uçakların üretimlerinin 2029 yılına kadar tamamlanması bekleniyor

Sözleşme kapsamındaki üretim işlemlerinin büyük bölümü Florida’daki Northrop Grumman Tesisi’nde gerçekleştirilecek ve aynı zamanda şirket, her iki ülkeye de destek hizmeti verecek. Uçakların üretimlerinin 2029 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

2023 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya’ya 5 adet E-2D Hawkeye Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) uçağı satışını 1.4 milyar dolar karşılığında onaylamıştı. Japonya daha önce, 2015-2016 yıllarında 2 adet ve 2018 yılı içerisinde 11 adet olmak üzere toplamda 13 adet E-2 Hawkeye uçağı siparişi vermişti.

E-2D Hawkeye Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağı, operasyonel yönetim ve muharebe gruplarına karşı uyarı yetenekleri sayesinde, ABD Donanması tarafından ‘’dijital oyun kurucu’’ olarak adlandırılıyor.