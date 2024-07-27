Vietnam, C-130J nakliye uçaklarının tedarikine dair görüşmeler yapıyor

Reuters tarafından yapılan habere göre, Vietnam ile ABD arasında askeri uçak tedarikine dair görüşmeler yapılıyor. Bu bağlamda habere göre Vietnam’ın Lockheed Martin yapımı C-130J nakliye uçağı ile ilgilendiği aktarıldı. İki kaynak bu durumun iki eski düşman arasındaki güvenlik iş birliğinin daha da yakınlaştığının bir işareti olduğunu söyledi.

Kaynaklar, görüşmelerin bu yıl bir tedarik anlaşmasına yol açabileceğini ve bunun Vietnam’ın 2022 sonunda kamuoyuna yaptığı açıklamada onlarca yıldır büyük ölçüde Rus ekipmanlarına dayanan savunma tedariklerini çeşitlendirme niyetini açıklamasından bu yana en büyük askeri anlaşma olacağını ifade etmekte. Bununla birlikte kaynaklar, ABD’nin bir satışın parçası olarak Hanoi’ye finansal destek sunabileceğini söyledi. Kaynaklardan biri olan bir ABD yetkilisi, bunun bakım ve diğer maliyetleri kapsayan onlarca milyon dolara ulaşabileceğini aktarmakta. Her iki kaynak da olası anlaşmanın toplam maliyetini ve görüşülen uçak sayısını belirtmedi. Ek olarak her ikisi de görüşmelerin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerini açıklamayı reddetti. ABD’nin komünist yönetimdeki Vietnam’a silah tedarik etmesiyle ilgili görüşmeler aylardır devam ediyor ancak uzmanlar ve analistlere göre Vietnam yönetiminin ABD ya da Batı askeri sistemlerini tedarik etmesinin ülkenin dış ve ekonomik konulardaki duruşunu önemli ölçüde değiştirmeyeceğini belirtmekte.

Görüşmeler, Vietnam Savaşı’nın sona ermesinin üzerinden yaklaşık yarım yüzyıl geçmesine rağmen ABD’nin Hanoi üzerinde nüfuz kazanma çabalarının arttığını gösteriyor. ABD’nin Vietnam’a yönelik silah ambargosunun 2016’da kaldırılmasından bu yana, ihracatı büyük ölçüde sahil güvenlik gemileri ve eğitim uçaklarıyla sınırlı kaldı.

Vietnam’ın ABD’den tedarik edebileceği diğer sistemler

Vietnam polisi ABD yapımı helikopter satın almayı araştırırken, Vietnam Savunma Bakanlığı da F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere farklı tipte ABD uçaklarını değerlendiriyor. Vietnamlı yetkili, Lockheed Martin tarafından üretilen F-16’lar konusunda da görüşmeler yapıldığını doğruladı ancak bu görüşmelerin, ABD savaş uçaklarının Vietnam’ın Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerini etkileme olasılığının daha yüksek olması nedeniyle daha az ilerlediğini söyledi.

Yetkili, C-130’ların tedarik edilmesinde daha az sıkıntı olduğunu çünkü savunma amaçlı veya savaş dışı ekipman olarak görülebileceğini söyledi. ABD Kongresi’nin savaş uçaklarına onay vermesinin C-130J nakliye uçaklarına kıyasla daha karmaşık olabileceğini belirten Vietnamlı yetkili, Hanoi’nin ABD’nin F-16’ları silahlandırmak için füze satışına onay verip vermeyeceği konusunda da endişeleri olduğunu kaydetti.

Çin’in Güney Çin Denizi’nde yarattığı gerginlikler sonucu bölge ülkeleri askeri harcamalarını büyük ölçüde arttırmaya başlamıştı. Bununla birlikte Çin ile hem denizden hem de kara sınırı bulunan Vietnam’ın askeri harcamalarını düşük tutması da şaşılacak bir durumdur. Vietnam’ın 2023 yılında yaptığı savunma harcamaları 2020 yılı Covid-19 dönemi hariç 2007’den bu yana yapılan en düşük hacimli yıldır.