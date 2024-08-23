Robotlar ve İHA’lar ile mayın temizliği kolaylaşıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Ukrayna’nın 144 milyon dönümlük arazisi mayınlı bölge olarak tespit edildi. Yapılan araştırmalara göre mevcut teknolojiyle mayınların temizlenmesi 70 yıldan fazla sürecek ve 33.5 milyar Euro'ya mal olacak. Danimarka’da yaşayan Ukraynalı bir girişimci, ilgili soruna yönelik çözümler üretmek üzere Dropla Tech ApS isminde bir şirket kurdu ve şirket, Dropla mayın temizleme aracı geliştiriyor.

Şirket CEO’su V’yacheslav Shvaydak, girişimiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Ukrayna bugün dünyanın en fazla mayın döşenen ülkesi. Mevcut mayın temizleme süreci önemli derecede yavaş, tehlikeli ve maliyetli. Ukrayna’nın bekleyecek zamanı veya yatırım yapacak parası yok.

Mevcut teknolojilerle 1 metrekareyi mayınlardan arındırmanın maliyeti yaklaşık 1-3 Euro tutarında. Robotik ve yapay zekâyı kullanarak mayın temizlemeyi daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli hâle getirebiliriz. Çözümümüzün 1 metrekareyi mayınlardan arındırma fiyatını 10 sente düşürebileceğini ve gereken süreyi 70 yıldan 12 yıla indirebileceğini tahmin ediyoruz.”

BM verilerine göre savaştan önce Ukrayna, 400 milyondan fazla insanın gıda ihtiyacını gidererek dünya çapında ihracatı yapılan mahsüllerin %10’luk bir kısmını üretmekteydi. Rusya tarafından yapılan işgalin Ukrayna’nın gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Shvaydak, şu sözleri ekledi; “Bugün, Rusya’nın saldırgan tutumu nedeniyle kurtarılmış bölgelerde 26 milyon dönümlük tarım arazisi, mayınlar ve patlamamış mühimmatlardan etkilenmiş durumda. Yüksek ekonomik getirisi ve gıda güvenliği açısından kritik önemi nedeniyle tarım arazilerinin mayınlardan temizlenmesi, Ukrayna’nın birinci önceliğidir.”

“Dropla” sisteminin çalışma mekanizması

Dropla, mayın temizleme operasyonlarına yardımcı olan bir araçtır. Bu platform, çok modlu sensör füzyonuyla donatılmış sürü İHA teknolojisini ve güvenlik bölgesi teyitini sağlayan İKA filosunu bir araya getirir. Çoğu mayın temizleme çözümünde 1 adet İHA kullanırken Dropla aynı anda 6 adet İHA’yı konuşlandırarak daha geniş bir alanı, daha hızlı bir şekilde tarayabilir. Böylelikle, günde 500 dönümlük bir alan taranılabilmesine olanak sağlanır. Mayınları İHA’lar; optik, manyetik ve elektromanyetik sensörler aracılığıyla tespit eder ve tehditlerin konumunu gösteren coğrafi referanslı bir dijital yüzey haritası oluşturan istasyonuna veri gönderir.

Dropla’nın uzaktan kumandalı kara araçları, bitki örtüsünü temizler ve başlangıç taramasında gözden kaçmış olabilecek tehditlerin kalmadığını garanti eder. Bahse konu bu kara araçları, anti-personel mayınlarının patlamasına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, mayın temizleme ekibi için alan güvenli hâle getirilir ve mayın temizleme işlemi gerçekleştirilebilir.