ROKETSAN, ÇAKIR Seyir Füzesi'nin seri üretimi başladı!

Üretim muhtemelen sadece Türkiye için değil, 2023 yılında ihracat için en az bir anlaşma imzalandığı için ihracat müşteri(ler)i için de başlayacak.

ÇAKIR ilk kez 2023'te AKINCI TİHA ile test edildi.

Böylece dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atılmıştı. ÇAKIR, AKINCI’ya çok uzun menzilli angajman ve derin saldırı kabiliyeti kazandıracak.

Füze, 2024'ün ilk çeyreğinde IIR arayıcı başlığını kullanarak denizdeki bir hedefi başarıyla vurdu.

ÇAKIR'ın özellikleri

ÇAKIR, zaman içinde savaş uçaklarına, deniz platformlarına ve ROKETSAN'ın BARBAROS kıyı savunma kompleksine entegre edilecek.

Menzili 150 km olan ÇAKIR, farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için çeşitli güdüm ve harp başlığı seçenekleri sunuyor.

Arayıcı başlık seçenekleri arasında IIR, RF, Hibrit (RF+IIR) ve sürü sensörü yer alıyor.

ÇAKIR'ın Türkiye'de Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılması beklenmektedir.

İlk ihracat müşterisi, füzeyi AKINCI SİHA'ları için sipariş etmiş olabilir çünkü SİHA, füzenin ateşleneceği ilk platformdur.

Booster ve katlanır kanatçıklar gibi tasarım değişiklikleri yapıldıkça, karadan fırlatılan bir füze versiyonu da gelecektir.

Aynı zamanda yerli KTJ-1750 Turbojet Motoru, Kale Arge tarafından ÇAKIR Seyir Füzesi için milli olarak geliştirildi.

Emsallerine göre üstün özelliklere sahip.

ÇAKIR, AKINCI TİHA’ya ek olarak SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan da ateşlenebilecek.

Mobil kıyı savunma sistemi kapsamında ATMACA ve ÇAKIR füzesi birlikte kullanılacak. Tek bataryada 4 ATMACA ve 6 ÇAKIR yer alacak.