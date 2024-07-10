Hindistan ve Rusya'dan zırh delici tank mühimmatı hamlesi

Rusya ile Hindistan, savunma sanayiindeki iş birlikteliğini sürdürüyor. İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin son meyvesi, 125mm’lik tank toplarında kullanılan 3VBM17 Mango APFSDS mühimmatının Hindistan’da üretilmesi olacak.

Rusya’nın savunma sanayiinin çatı kuruluşlarından Rostec tarafından yapılan açıklamaya göre; bu süreç, zırh delici tank mühimmatının tamamen yerlileştirilmesindeki ilk aşamayı oluşturuyor. İlerleyen dönemde Hindistan’da, bu mühimmat için kullanılan barutun üretileceği bir fabrikanın da açılması planlanıyor. Bahsi geçen fabrika açılana kadar Hindistan, Mango mühimmatı için gerekli barutu Rusya’dan tedarik edecek.

Hindistan’dan yerlileşme hamlesi

3VBM17 Mango APFSDS mermilerinin üretimi, Hindistan’ın Sovyet döneminden kalma 125mm toplara sahip tank filosuna yeni bir soluk getirecek nitelikte. Böylece, mevcut mühimmat stoklarının yenilenmesi sağlanacak ve Hindistan Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda seri üretim mümkün kılınacak.

Ayrıca, bu üretim hattı sayesinde Hindistan, tank mühimmatı üretiminde daha bağımsız bir konuma geçecek.