İsrail, AUSA 2024 fuarında yeni kısa menzilli füzesini tanıttı

Takip Et

İsrail, 14-16 Ekim tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Association of the US Army (AUSA) 2024 fuarında yeni füzesini tanıttı. İsrail devlet savunma şirketi İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) geliştirilen kısa menzilli füzenin adı ise “Teaser” oldu.

IAI yetkilisi ESD’ye verdiği röportajda, “Bu füze için basitlik çok önemli. Bir askerin silahı kullanması için eğitilmesinin yalnızca bir veya iki gün sürüyor.” dedi. İsmi belirtilmeyen yetkili ayrıca, şirketin Teaser’ın zırh delici versiyonunu üretme olasılığını incelediğini ancak şekilli başlıklı harp başlığının işe yaraması için böyle bir füzenin muhtemelen daha büyük bir çapa ihtiyaç duyacağını belirtti.

Teaser füzesi

Kısa menzilli Teaser füzesi, 2.500 metreye kadar uzaklıktaki hedefleri vurabilen basit, uygun maliyetli, güdümlü bir çözümün üçüncü kategorisini oluşturmakta. Bu yeni füze kategorisi uygun fiyatlı oluşunu, gelişmiş ACLOS güdüm teknolojisiyle birleştirmekte. Bu bağlamda Teaser füzesi, maliyet etkinliği ve eğitim kolaylığıyla da öne çıkmakta. Aşırı pahalı olabilen üst düzey güdümlü füzelerin aksine, Teaser performanstan ödün vermeden bütçe dostu bir alternatif sunmayı amaçlamakta. Bu uygun fiyat, piyade birlikleri arasında daha geniş bir konuşlandırma sağlayarak genel taktiksel yetenekleri geliştirebilmektedir.

Füzenin tasarımı, askerlerin sığınaklardan, binalardan veya siperlerin arkasından yıkıcı ateş gücü konuşlandırmaları için tesir atışı (FFE) yeteneklerini içerdiği belirtilmekte. Bu özellik, birliklerin düşük bir profil korumasını ve çatışmalar sırasında tespit edilmekten kaçınmasını sağlayan önemli bir taktiksel esneklik sağlıyor. Ayrıca füzenin, Uzaktan Silah İstasyonlarından (RWS) fırlatılabildiği gibi hava araçları tarafından yönlendirilen görüş hattının ötesine de saldırı yapabildiği aktarılmakta.

Teaser füzesinin kritik bir diğer avantajı ise Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri’nden (GNSS) bağımsız olarak çalışan yönlendirme sistemidir. Modern savaş alanlarında, elektronik harp ve sinyal karıştırmanın yaygın oluşu GNSS’e bağlı sistemleri bozduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Teaser’ın GNSS olmadan çalışabilmesi ve mevcut ekipmanla entegrasyon kolaylığı, güvenilir ve modüler sistemler arayan silahlı kuvvetler için cazip bir çözüm haline getirmektedir.