Yunanistan'ın F-35 pilot eğitimleri başlıyor

Defence Turk'ten alınan bilgilere göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri, ilk F-35 pilotlarının eğitimine Eylül ayında başlamayı planlıyor. Yunanistan merkezli Kathimerini tarafından yapılan habere göre 14 pilot ve 60 teknisyen bu yaz ABD’ye gidecek. İlk Yunan F-35 savaş uçaklarının Andravida Hava Üssü’ne önümüzdeki on yılın başından önce ulaşması beklenmese de, programın karmaşıklığı ve talepleri nedeniyle eğitimin erken başlaması planlanıyor.

İlk pilot eğitimi, pilotların ilk uçuşlarından önce en az 192 saatlik simülatör eğitimini tamamlamaları gereken Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleştirilecek çünkü F-35’in iki kişilik bir konfigürasyonu bulunmamakta. Teknisyenler ise uygulamalı eğitimden önce dijital modeller ve maketlerle çalışarak Florida’daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nde hazırlıklarına başlayacaklar. Habere göre Yunan Hava Kuvvetleri yetkilileri, yakında F-35’in uluslararası ortaklarını denetleyen Ortak Program Ofisi’ne (JPO) katılmak üzere Washington’a seyahat edecekler. Yetkililer programın ilerleyişini izleyecek ve Yunanistan’ın 20 adet uçağının teslimatı, desteği ve entegrasyonu ile ilgili ayrıntıları koordine edecek.

Kaynaklar, programın planlandığı gibi ilerlediğini, ABD hükümeti ile Lockheed Martin arasında yakın zamanda bir sözleşme imzalanmasının beklendiğini ve bunun da üretimin başlamasına işaret ettiğini doğruluyor.

Yunanistan Türkiye’ye olası F-35 tedarikinden endişe duyuyor

Son dönemde Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına potansiyel geri dönüşü konusunda ABD’den gelen çelişkili mesajlar Atina’da yeni endişelere yol açtı. Yakın zamana kadar ABD politikasının, Türkiye’nin sayısal hava gücü avantajına karşı bir denge unsuru olarak, Türkiye’nin F-16 Block 70/72’lerine karşı F-35’lerle Yunanistan’ın teknolojik üstünlüğünü korumak olduğunu öne süren Yunan medyası, Türkiye’nin programa tekrar dönme ihtimaline karşı endişelerini dile getirmişti.

Yunan Kathimerini tarafından “iyi bilgilendirildiği” belirtilen kaynaklara dayanılarak yapılan haberde, son ABD-Yunanistan görüşmelerinin her iki NATO müttefiki ile savunma ilişkilerinde “denge” kavramını gündeme getirdiği aktarılmıştı. Bu bağlamda Pentagon’un Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olmasını Ege’deki dengeler açısından artık bir tehdit olarak görmediği ve gelecekteki gelişmelere açık kapı bıraktığı bildirilmişti.

Bu kapsamda Yunanistan’ın söz konusu endişelerine yanıt olarak ABD’nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da daha önce yapılan görüşmelere atıfta bulunduğu ve bu görüşmelerde F-35’ler de dahil olmak üzere ABD’nin Türkiye’ye silah satışını azaltma umutlarının zayıflatıldığı kaydedilmişti.