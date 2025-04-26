  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran ile ABD arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Umman'da başladı
Takip Et

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Umman'da başladı

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turu Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Umman'da başladı
Takip Et

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran ile ABD arasında Umman aracılığındaki müzakerelerde önceki iki turda olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Abbas Erakçi, Amerikan heyetine ise ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek.

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Papa Franciscus'un cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyorPapa Franciscus'un cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyorDünya
Finansal piyasaların barometresi: Risk iştahı nedir?Finansal piyasaların barometresi: Risk iştahı nedir?Ekonomi

 

Dünya
Epstein davasının kilit ismi hayatını kaybetti
Epstein davasının kilit ismi hayatını kaybetti
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor
Papa Franciscus'un cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor
Papa Franciscus'un cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı
Ekvador'da korkutan deprem! 20 kişi yaralandı
Ekvador'da korkutan deprem! 20 kişi yaralandı
ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in cenazesi için Roma'ya gitti
ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in cenazesi için Roma'ya gitti