  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. TUSAŞ duyurdu: AKSUNGUR irtifa rekoru kırdı
Takip Et

TUSAŞ duyurdu: AKSUNGUR irtifa rekoru kırdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı AKSUNGUR'un, milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet irtifaya ulaşarak en yüksek irtifaya çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ duyurdu: AKSUNGUR irtifa rekoru kırdı
Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR'un, milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet irtifaya çıkarak yeni bir rekor kırdığı duyuruldu.

"AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor!"

 "TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKSUNGUR'dan millî motorla irtifa rekoru? Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor! Bu uçuşla millî motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen millî kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen millî ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu" ifadelerine yer verildi. Söz konusu paylaşımda, milli havacılığın gücünü daha da yukarıya taşıma ve çalışmaya devam mesajı vurgulandı."

Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü giyim markalarına 4,8 milyon TL'lik cezaTicaret Bakanlığı'ndan ünlü giyim markalarına 4,8 milyon TL'lik cezaEkonomi

 

Rahmi Aksungur’un modernist heykelleri ve eskizleri bir arada…Rahmi Aksungur’un modernist heykelleri ve eskizleri bir arada…Yaşam Keyfi

 

Savunma Sanayi
Baykar, TB2 için motor geliştirdiğini ve uçuş testlerini tamamladığını duyurdu
Baykar, TB2 için motor geliştirdiğini ve uçuş testlerini tamamladığını duyurdu
Türkiye’de hedef 2053 olarak belirlenmişti... Koluman, karbon nötr hedefini Türkiye’den önce gerçekleştirecek!
Koluman, karbon nötr hedefini Türkiye’den önce gerçekleştirecek!
Birleşik Krallık Ordusu sürü dronlara karşı test uyguladı
Birleşik Krallık Ordusu sürü dronlara karşı test uyguladı
Alman Handelsblatt: Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
Alman Handelsblatt: Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
TUSAŞ duyurdu: HÜRJET’ten yeni rekor geldi
TUSAŞ duyurdu: HÜRJET’ten yeni rekor geldi
2024’te 180 ülkeye 230 ürünle 7 milyar dolarlık savunma ihracatı yapıldı
2024’te 180 ülkeye 230 ürünle 7 milyar dolarlık savunma ihracatı yapıldı