Rahmi Aksungur’un modernist heykelleri ve eskizleri bir arada…

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Türk plastik sanatlarının öncülerinden Prof. Rahmi Aksungur’un “Retrospektif” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 14 Temmuz tarihine kadar Levent’teki galeride ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Galeri, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

Zengin bir retrospektif

Rahmi Aksungur, bronz, ahşap ve taş gibi malzemelerle ürettiği eserlerinde ızgara (grid) formunu yapısal ve sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanıyor. Geleneksel heykel sanatının sınırlarını zorlayan sanatçı, mekân, çevre ve ölçek ilişkisini temel alarak gündelik nesneler, canlı varlıklar ve mitolojik ögelerden ilham alıyor. Modern heykel sanatına özgü bir dil geliştiren Aksungur’un eserleri, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyor.

Sergide, sanatçının kariyerinin farklı dönemlerinden 70’ten fazla heykel, eskiz defterlerinden örnekler ve heykel çizimleri yer alıyor. Türkiye’nin önemli kurumları ve koleksiyonerlerinden ödünç alınan eserler, Aksungur’un sanatsal yolculuğunu kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor. Sergiye eşlik eden, Doç. Dr. Fırat Arapoğlu’nun kaleme aldığı katalog ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı.

Rahmi Aksungur

Sanatla bir ömür

1955 İzmir doğumlu Aksungur, 1979’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden Üstün Başarı Ödülü ile mezun oldu. Akademik kariyerinde önemli görevler üstlenen sanatçı, 2002-2006 yılları arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, 2006-2010 yılları arasında ise aynı üniversitenin rektörlüğünü yaptı. 1988’deki ilk kişisel sergisinden bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katılan Aksungur’un eserleri, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern ve Odunpazarı Modern Müze gibi prestijli kurumların kalıcı koleksiyonlarında yer alıyor.

Sanatçının 2023’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin açılışı için ürettiği “Özlem” adlı heykeli, İstanbul Boğazı’nda nesli tükenmekte olan kılıçbalığının hikâyesini konu ediniyor. Eser, insan-ekosistem ilişkisine sanatsal bir bakış sunuyor. Aksungur, yurtiçi ve yurtdışındaki kamusal alanlarda toplumsal hafızaya kazınan heykelleriyle de tanınıyor. Pek çok ödülün sahibi olan sanatçı, çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürüyor.