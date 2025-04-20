Pera Film’den Samih Rifat’a saygı: “Fotoğrafçı” ile görsel hikâyeler

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Samih Rifat’ın “Çok İş Var Yapacak” sergisine özel bir film seçkisiyle sanatseverleri görsel bir yolculuğa çıkaracak. 2-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Fotoğrafçı” başlıklı program, görmenin, kaydetmenin ve yorumlamanın sınırlarını sorgulayan altı filmi izleyiciyle buluşturuyor. Rifat’ın Akla Kara Arası adlı fotoğraf kitabında yer verdiği usta fotoğrafçılar Sebastião Salgado, Henri Cartier-Bresson, Josef Koudelka ve Bill Cunningham’a odaklanan belgesellerin yanı sıra sinema tarihinin iki ikonik kurmaca filmi de programda yer alıyor.

Kesişim noktası

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gösterilecek filmler, fotoğraf sanatının derinliklerini ve sinema ile olan bağını gözler önüne seriyor. Wim Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado’nun yönettiği Toprağın Tuzu, ünlü fotoğrafçı Sebastião Salgado’nun insanlık trajedilerinden doğaya uzanan sanatsal yolculuğunu anlatıyor. Alfred Hitchcock’un klasikleşmiş eseri Arka Pencere ise bir fotoğrafçının merakla örülü gizemli hikâyesi üzerinden sinema ve fotoğrafçılık arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Michelangelo Antonioni’nin başyapıtı Cinayeti Gördüm, tesadüfen çekilen bir fotoğrafın ardındaki gerçeği sorgularken görsel medyanın algıyı nasıl şekillendirdiğini masaya yatırıyor. Coşkun Aşar’ın yönettiği Koudelka Aynı Nehirden Geçmek, efsanevi fotoğrafçı Josef Koudelka’nın Akdeniz’in antik kalıntıları arasındaki keşiflerini belgeleyerek fotoğrafın zamansız gücünü ortaya koyuyor. Richard Press’in Bill Cunningham New York belgeseli ise New York’un ikonik moda fotoğrafçısı Bill Cunningham’ın renkli dünyasına bir pencere açıyor.

Çevrimiçi gösterimde ise Heinz Bütler’in Henri Cartier-Bresson: Bir Bakışın Biyografisi adlı belgeseli, 9 ve 10 Mayıs’ta Pera Müzesi’nin web sitesinde izlenebilecek. Bu film, Cartier-Bresson’un fotoğraf sanatına bakışını ve yaşam öyküsünü derinlemesine ele alıyor.

Henri Cartier-Bresson: Bir Bakışın Biyografisi

Gösterim detayları

“Fotoğrafçı” programındaki filmler, Pera Müzesi Oditoryumu’nda indirimli müze giriş biletiyle izlenebilecek. Biletler Biletix üzerinden veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Çevrimiçi gösterimler ise müzenin web sitesinden ücretsiz olarak takip edilebilecek. Tüm gösterimler, yasal düzenlemeler gereği 18+ uygulamasına tâbi.

Toprağın Tuzu

Gösterim Programı

Toprağın Tuzu: 10 Mayıs Cumartesi 15.00, 23 Mayıs Cuma 19.00; Arka Pencere: 3 Mayıs Cumartesi 15.00, 9 Mayıs Cuma 19.00; Cinayeti Gördüm: 2 Mayıs Cuma 19.00, 11 Mayıs Pazar 15.00; Koudelka Aynı Nehirden Geçmek: 4 Mayıs Pazar 15.00, 24 Mayıs Cumartesi 15.00; Bill Cunningham New York: 7 Mayıs Çarşamba 19.00, 25 Mayıs Pazar 17.30; Henri Cartier-Bresson: Bir Bakışın Biyografisi: 9-10 Mayıs (Çevrimiçi).