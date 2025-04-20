8. Antalya Akra Caz Festivali Mayıs’ta başlıyor

Antalya Akra Caz Festivali, caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini bir kez daha sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sekizinci yılında, çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak olan festival, 14-31 Mayıs tarihleri arasında Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan, 17 albüm ve prestijli Grammy adaylığının ardından yeni projesi “Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange” ile dinleyenleri cazın levanten tınılarına götüren Maalouf, 14 Mayıs’ta festivalin açılışını yapacak.

Festivalde; Alân, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio sahne alacağı “Akra Genç Caz” konseri 16 Mayıs; Grammy ödüllü gitarist ve multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu 17 Mayıs; caz vokalinin en önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue 21 Mayıs; R&B, blues, pop ve cazı şiirsel bir duyarlıkla harmanlayan Melody Gardot 23 Mayıs; Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara 24 Mayıs; dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine 28 Mayıs tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik 30-31 Mayıs tarihlerinde Fazıl Say’ın “Piyano Başında 50 Yıl” temalı iki özel konseriyle son bulacak. Fazıl Say’a caz aranjmanlarında, davulun önemli isimlerinden Ferit Odman eşlik edecek.