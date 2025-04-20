Atatürk Sergisi ilk kez görülecek fotoğraflarla Müze Gazhane’de

“Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” adlı sergi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk’ün kullandığı özel eşyaları, kendisinin ve o dönemin önemli kişilerinin yazışmaları, telgraflar, gazeteler, dergiler, dönemsel belgelerle birlikte o döneme ait birçok objeyi bir araya getiriyor. Bu objeler arasında Atatürk’ün özel eşyaları, Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

Serginin bir başka dikkat çeken evrakı ise Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektup… Sergi, 1909’dan başlayıp Çanakkale Savaşları ve sonrasında Avrupa’nın “hasta adamı” diye nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ile birlikte, çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyeti’mizin kuruluşu ve sonrasını görsel bir bütünlükle sanatseverlere sunuyor.

Proje Direktörlüğü’nü Fahri Özdemir’in yaptığı Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi 6 Temmuz tarihine kadar gezilebiliyor.