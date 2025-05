Sanat, müzik ve kahve: Haftanın kültürel lezzetleri

Pera Film’den sanat ve sinema buluşması: Marcel Dzama evrenine yolculuk

Pera Film, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel olarak, Belçika Kraliyet Film Arşivi (Cinematek) iş birliğiyle “Sanatçıların Sineması” başlıklı yeni bir film programı başlatıyor. 16 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek program, Dzama’nın düşsel ve sürreal evrenini Belçika sinemasının deneysel ve disiplinlerarası örnekleriyle harmanlayarak sinemaseverlere özel bir deneyim vadediyor. Program, Dzama’nın çevresel duyarlılık, müzik, dans ve gerçekle düşü birleştiren anlatım temalarını yansıtan filmleri bir araya getiriyor. Belçika sinemasının avangart ruhunu ve yaratıcı mirasını izleyiciyle buluşturan seçki, Cinamatek’in zengin arşivinden özel olarak derlendi. Dzama’nın masalsı estetiğiyle Belçika sinemasının yenilikçi ruhu arasında kurulan bu diyalog, sanat ve sinema arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor.

Bu haberin devamı ve köşemizdeki diğerler yazıların ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz...

Müzeler Haftası’nda ücretsiz sanat şöleni

Müzeler Haftası kapsamında, Türkiye İş Bankası’nın koleksiyonuna ev sahipliği yapan Resim Heykel Müzesi ücretsiz gezilebilecek. Ayrıca, uzman akademisyenlerin seminerleri ile “Arka Kapak” ve “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” gibi sevilen BlackBox etkinlikleri de ücretsiz olacak. Etkinliklere katılım için Biletix üzerinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

18. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali

Ankara’nın en köklü klasik gitar etkinliklerinden biri olan 18. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali, 13 Mayıs tarihine kadar ODTÜ’de müzik tutkunlarını ağırlıyor. ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu’nun 50. yılında düzenlenen festival, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği ve Radyo ODTÜ’nün katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Festival, dünyaca ünlü gitaristler Irina Kulikova ve Dimitri Illarionov’un yanı sıra Türkiye’den Onur Yılmaz ve Cem Çeliksırt’ın büyüleyici konserlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, usta gitaristlerin genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaştığı ustalık sınıfları, çeşitli atölyeler ve etkinlikler müzikseverlere zengin bir program gerçekleştiriliyor. Festivalin kapanışında, ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu’nun 50. yılına özel “50. Yıl Konseri ve Belgesel Gösterimi” düzenlenecek.

Kahve üzerine ödüllü kitaplar yeniden raflarda

Cenk R. Girginol, “Gastronominin Oscar’ı” sayılan Uluslararası Gourmand Awards’ta Best of the Best ve Best in the World dahil 11 ödül kazanan Topraktan Fincana Kahve ve Fincandan Lezzete Kahve kitaplarının Mundi Yayınları tarafından yeniden basılan versiyonlarını Tarihi Beta Yeni Han’da tanıttı.

Girginol, kahvenin çiğ halden fincana uzanan yolculuğunu samimi bir sohbetle aktarırken, kahve çekirdeğinin toplanma tekniklerinden kavurma derecelerine, demleme yöntemlerinden kahveli tariflere kadar birçok detayı dinleyicilerle paylaştı. Katılımcılar, Brezilya, Kostarika, Guatemala ve Endonezya gibi yöresel kahveleri ve kumda pişirilen Türk kahvesini tatma fırsatı buldu.

İtalyan şef Claudio Chinali’den Chef’s Table

İtalyan geleneğini yerel lezzetlerle buluşturan Şef Claudio Chinali, 14 Mayıs Çarşamba akşamı Terrazza Italia’da düzenlenecek Chef’s Table etkinliğinde gastronomi tutkunlarına özel bir deneyim sunacak. Sanatçı ve Palanga Çiftliği Kurucusu Kutluğ Ataman’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek gecede, mevsimin en taze ürünleriyle hazırlanan sürpriz bir menü sunulacak.

Türkiye’de silvopastoral tarım yöntemiyle doğal ortamda, yapay yem kullanılmadan yetiştirilen Palanga Çiftliği etleri, bu özel gecenin menüsünde öne çıkacak.