Anadolu’dan dünyaya: Kültür ve tutku

Propolisin peşinde: Girişimci bir kadının ilham veren hikâyesi

Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın hikâyesi, oğlu 11 aylıkken karşılaştıkları bağışıklık sistemiyle ilgili problemlerle başladı. “Çaresizlik içindeydim, oğlumun bağışıklık sistemini destekleyecek çözümler araştırmam öneriliyordu” diyen Dr. Aslı Elif, o günleri şöyle anlatıyor:

“Annem pediatrist, babam kalp cerrahı, ben gıda mühendisi, ama elimiz kolumuz bağlıydı. Her gece ağlıyordum.”

Bir doktorun önerisiyle propolis ve arı sütü gündeme geliyor. Ancak Türkiye’de bu ürünlerin standartlara uygun üretimi sınırlı. Eşi ziraat yüksek mühendisi ve arıcılık uzmanı Taylan Samancı ile birlikte Anadolu’daki arıcılarla iletişime geçiyor. Çoğu arıcı propolisin değerini bilmiyor, “propolis ne?” ya da “kazıyıp atıyoruz, ne işe yarar ki?” diyor… Sonunda bir arıcıdan gelen ham propolis, Aslı Hanım’ın umutlarını yeşertiyor. Gece gündüz çalışarak bu hammaddeyi özel bir yöntemle sıvı damla haline getiriyor ve oğluna düzenli olarak vermeye başlıyor. Zaman içinde, Kıvanç’ın genel sağlık durumunun desteklendiğini gözlemliyor.

Bu deneyim, Aslı Elif’i propolisin daha geniş kitlelere ulaştırma fikrine yöneltiyor ve “doğanın sunduğu bu zenginliği bilimle buluşturabiliriz” diye düşünerek Bee’O’nun temellerini atıyor.

Cazın evrensel dili bir kez daha şehirle buluşacak

Türkiye’nin en köklü ve prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 35. yılında 27 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleştirilerek cazın evrensel dilini bir kez daha şehirle buluşturacak. Akbank Sanat ve BKM iş birliğiyle düzenlenen festival, dünya çapında yankı uyandıran sanatçıları ve yenilikçi projeleri bir araya getirerek, cazın sınırlarını zorlayan bir program sunuyor.

Akbank Caz Festivali, 35. yılında 200’den fazla sanatçıyı ağırlayacak ve dünya caz sahnesinin en dikkat çekici isimlerini İstanbul’a taşıyacak. Açıklanan ilk sekiz sanatçı ve grup, cazın farklı türlerini ve kültürler arası diyalogları bir araya getirerek festivalin çeşitliliğini gözler önüne seriyor:

Ayvalık’ta bir lezzet masalı: GastroFest

Ayvalık… Ege’nin mavisiyle zeytin yeşilinin kucaklaştığı, taş evlerin gölgesinde tarih kokan, her sokağında bir ânının fısıldadığı eşsiz belde. Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde ilk kez düzenlenen Ayvalık GastroFest, bu toprakların ruhunu, mutfağını ve insanını bir lezzet şöleninde buluşturdu. Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde, Sözen Group’un hazırladığı festival, bir etkinlikten çok daha fazlasıydı…

Festivalin açılışında Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen önemli bir noktaya parmak bastı: “Ayvalık, mezelerin başkenti, zeytinyağının kalbi, Ege’nin merkezi olmaya aday.” Bu sözler, sadece bir hedef değil, Ayvalık’ın asırlık mirasına bir selamdı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise şöyle diyordu: “GastroFest, yalnızca bir festival değil; bu toprakların zengin mutfak mirasını dünyayla paylaşma yolculuğu. UNESCO sürecindeki kentimizin tanıtımına katkı sağlarken, yerel üreticinin alın terine vefa, gastronomi turizmini 12 aya yayma umudumuz.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, “Balıkesir’in her köşesinden vatandaşlarımızı bu etkinlikte buluşturduk. Ayvalık’a hak ettiği yatırımları kazandırmak için çalışıyoruz,” diyerek bu ortak vizyonun gücünü hissettiriyordu.

Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi AKM’de açılacak

Mardin’de, BM Küresel Gıda Kahramanı ve sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir tarafından kurulan Mardin Gönül Mutfağı açıldı. Açılışı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un eşi Canan Akkoyun tarafından gerçekleştirilen mutfak, sadece lezzetleriyle değil, sosyal sorumluluk misyonuyla da dikkat çekiyor. Mardin Gönül Mutfağı, gelirlerini 6 Şubat 2023 depreminin ardından İskenderun’da kurulan Gönül Mutfağı Aşevi’ne destek için kullanacak ve yerel kalkınmaya katkıda bulunacak.

STS Bodrum, Türkiye’yi gururla temsil etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası tanıtım vizyonunun önemli bir parçası olarak, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ile The Bodrum Cup iş birliğinde Cumhuriyet’in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı’nda (UNOC) Türkiye’yi temsil etti. 23 Mayıs’ta Bodrum Limanı’ndan demir alarak yaklaşık 9 günlük bir seyir gerçekleştiren gemi, 1 Haziran 2025’te Fransa’nın Nice Limanı’na ulaştı. 2 Haziran itibarıyla dünyanın dört bir yanından gelen araştırma gemileriyle birlikte ziyarete açılan STS Bodrum, ilk gün yaklaşık 550 ziyaretçi ağırladı.

Konferansın açılış etkinlikleri kapsamında, BOSAV Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Özel Danışmanı Elise Ovart Baratte tarafından “Tales from the Sea – STS Bodrum” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, STS Bodrum’un Akdeniz’i birleştiren bir köprü olma hedefiyle hayata geçirilen projesi tanıtıldı. Ayrıca, Muğla’nın uluslararası alanda tanınırlığını artıran “Maximiles Black The Bodrum Cup” ve “Blue Exile” projelerine ait tanıtım filmleri davetlilerle paylaşıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi vurgulandı.

Şişecam 90. yılında camın tarihine ışık tutuyor

1935 yılında Türkiye’de cam sanayinin temellerini atmak için kurulan Şişecam, Perge antik kentinde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan cam fırınlarının ve cam kalıntılarının incelenmesi ve korunması için sponsor oldu. Roma dönemine ait olduğu düşünülen bu bulguların camın Anadolu’daki köklü tarihine katkı sağlaması hedefleniyor.

Perge kazı çalışmalarına başkanlık eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, gerçekleştirilen sponsorluk için şunları söyledi:

"Perge antik kentinin stadyum yapısında gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları esnasında yeni bulgulara ulaştık. Kazılarda keşfettiğimiz tarihi M.S. 3. ve 4. yüzyıla ulaşan beş adet cam fırınının ve bu fırınların çevresinde bulduğumuz cam kalıntılarının camın Anadolu’daki tarihine ışık tutmak konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu çalışmalarımızda Şişecam, fırınların restorasyonu için maddi destek sağlarken, kazılar sırasında bulduğumuz cam kalıntılarının yüksek teknoloji gerektiren analizleri için bize Ar-Ge merkezinin kapılarını açıyor. Kalıntıların tarihine yönelik analizler, Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’ndeki laboratuvarlarda gerçekleştirilecek."

Gaziantep mutfağının Feneryolu’ndaki temsilcisi

İstanbul’un Feneryolu semtinde yer alan Tarhun Yöresel Lezzetler, Gaziantep mutfağının özgün tatlarını şehirde sunan bir restoran olarak dikkat çekiyor. Mekânın kurucusu Güngör Hanım, Gaziantep’te gazete ve reklam yöneticiliği yaptıktan sonra Ayvalık’ta memleketinin lezzetlerini tanıtan bir restoran açmış. Burada elde ettiği başarıyı İstanbul’a taşıyarak Tarhun’u hayata geçirmiş.

Restoranın sabit menüsünde içli köfte, mantı, kuru dolma gibi bilinen lezzetlerin yanı sıra Gaziantep’e özgü coğrafi işaretli beyran, yuvalama ve cevizli çiğ köfte gibi yemekler yer alıyor. Mevsimsel malzemelere bağlı olarak her gün farklı yöresel yemekler de sunuluyor. Ayva dolması, çağla aşı, ayvalı ekşili taraklık, şiveydiz, öz çorba, yeni dünya kebabı, oruk kebabı, erik tava ve vişne kebabı gibi İstanbul’da nadir bulunan tepsi kebapları bu çeşitler arasında öne çıkıyor. Cumartesi günleri sunulan ciğer kavurma düzenli müşterilerin favorisi.