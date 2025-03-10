Bahar, müzikle karşılanacak

Başkent, baharını müzikle karşılıyor: 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali

Başkent Ankara, 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile baharla birlikte sanat dolu bir aya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festival, 4-30 Nisan tarihleri arasında klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz gibi çeşitli sanat dallarında 250’ye yakın sanatçı ve topluluğu Ankaralılarla buluşturacak. Festival, 4 Nisan Cuma akşamı Cenap And anısına, şef Orhun Orhon yönetiminde, Ankara Festival Orkestrası ve ünlü çellist Benedict Kloeckner'in sahne alacağı konser ile başlayacak.

Festival, dünyanın önde gelen sanatçı ve topluluklarını Ankara’ya getiriyor. Hollandalı Orochi Ensemble, İngiliz dans topluluğu Akram Khan Company, flamenko gösterisi "Woman by Aaron Vivancos", piyanist Charles Owen & Katya Apekisheva ikilisi, Orkestra Akademik Başkent ve şef Tolga Atalay Ün gibi isimler festivalde sahne alacaklar. Ayrıca, caz dünyasının önde gelen isimlerinden Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, Grammy ödüllü Brezilyalı gitarist Yamandu Costa, Çekya'dan Skampa Quartet, Atina Devlet Orkestrası'nın Metallon Brass Ensembleı ve Türkiye'den Semplice Quartet festivalin öne çıkan konukları arasında.

Festivalin kapanış konseri ise 30 Nisan akşamı Mehmet Başman anısına, piyanist Salih Can Gevrek ve şef Marius Stravinsky yönetimindeki Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov tarafından gerçekleştirilecek.

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Olten Filarmoni Orkestrası sahnesinde dünyaca ünlü bir flütçü

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 konser sezonunun altıncı etkinliğinde, daha önce konuk şef olarak orkestra ile sahne alan şef Cem Mansur yönetiminde izleyicilerle buluşacak. Konserde, Fransız flüt sanatçısı Julien Beaudiment solist olarak yer alacak.

Etkinlik programında Beethoven’ın Egmont Üvertürü ile başlayan performansın ardından, Julien Beaudiment, Guillaume Conesson’un “Pour Sortir au Jour” adlı eserini orkestra ile birlikte seslendirecek. İkinci bölümde ise Brahms’ın 4. Senfonisi sunulacak.

AKM’de “Müzikle Tedavi” müzikali

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 12 Mart’ta sanatseverleri “Tedaviyyeü’l Müsıkiye” (Müzikle Tedavi) müzikali ile buluşturuyor. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle sahnelenecek olan müzikal, 1800’lü yılların sonunda geçen bir aşk hikâyesini anlatıyor. Meclis-i Mebusan Baş Kâtibi Münib Bey’in kızı Dilfiruz ve manifaturacı Zihni Bey’in oğlu Tuğşad’ın aşkını konu alan eser, ailelerinin evliliklerine karşı çıkmasıyla gelişen olayları müzikle tedavi ekseninde ele alıyor.

Müzikalde, Devlet Tiyatroları oyuncularının yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ndan isimler de solist ve oyuncu olarak sahne alıyor. Tıp Bayramı’na özel olarak sahnelenecek oyunda, Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Hilal Mocan ve Doç. Dr. Murat Mutuş gibi tıp dünyasından isimler de kendi mesleklerini canlandırıyor.

Show of Hands Festival 2025 için geri sayım

Doğaçlama müziğe odaklanan Show of Hands Müzik Festivali, bu yıl altıncı kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. A.K. Müzik ve Hermes Records iş birliğiyle düzenlenen festival, 23-26 Nisan tarihleri arasında ARTER'de gerçekleştirilecek. Bu yılın programında caz ve çağdaş müzik sahnesinin önde gelen 11 sanatçısı, solo ve duo performanslarıyla sahne alacak. Festival, sanatçılar ve izleyiciler arasında doğrudan etkileşim kurmayı hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Müzikseverler, doğaçlama müziğin sınırsız dünyasında farklı türleri ve sanatsal yaklaşımları deneyimleme fırsatı bulacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları dijital erişime açıldı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kuruluşundan bu yana Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturduğu koleksiyonları, dijital ortamda erişime açıldı. Sanatı ve kültürel mirası daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlayan bu dijital dönüşümle, müze bünyesinde yer alan Kütahya Çini ve Seramikleri, Oryantalist Resim, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonlarından 2 bin 510 eser İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün web sitesinde incelenebiliyor. Pera Müzesi’nin 20. kuruluş yılı vesilesiyle sağlanan bu dijital olanak; bilim insanları ve meraklılar için değerli bir kaynak oluşturuyor.

Yıldız Holding, Ramazan’ı geleneksel sergileriyle karşılıyor

Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve “sanatı toplumla buluşturmak” amacı doğrultusunda bu yıl da Ramazan ayında özel sergilere Çamlıca Kampüsü’nde ev sahipliği yapıyor. Geleneksel Ramazan Sergileri, Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü Sergi Salonu’nda 6 Nisan’a kadar haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak ücretsiz gezilebilecek.

Şanlıurfa’nın geleneksel lezzetlerini şefler yorumladı

Şanlıurfa'nın tarihi atmosferinde misafirlerini ağırlayan Cevahir Han, kentin binlerce yıllık mutfak kültürünü yeni nesillere taşımak amacıyla önemli bir gastronomi projesine imza attı. “Miras Tabaklar” adıyla sunulan projede, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Cüneyt Asan, Hazer Amani, Doğa Çitçi, Yaren Çarpar ve Yalçın İnam, Şanlıurfa’nın coğrafi işaretli ürünlerinden esinlenerek özgün tabaklar hazırladı. Menünün açılışını yapan İsotlu Omaç, Doğa Çitçi’nin bölge mutfağına atıf yaptığı bir başlangıç oldu. Yalçın İnam’ın hazırladığı Patlıcan Söğürme Bostanası, Birecik patlıcanının isli lezzetini öne çıkarırken, Hazer Amani’nin Kuzu Tandırlı Ekmek Aşı yemeği, geleneksel ekmek aşına modern bir yaklaşım sundu. Cüneyt Asan ve Doğa Çitçi’nin birlikte hazırladığı Firik Kebabı, buğdayın tütsülenmiş hali olan firik ile kebabı birleştirdi. Tatlıda ise Yaren Çarpar, Şanlıurfa’nın meşhur Şıllık tatlısına yenilikçi bir dokunuş ekleyerek “Bi Nevi Şıllık” adlı tabakla lezzet deneyimini tamamladı.