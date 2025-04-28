Sahne, sofra ve şehrin renkleri

Uluslararası opera ve bale festivalleriyle sanat dolu bir yaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM), 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali (10 Mayıs-3 Haziran), 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali (27 Haziran-13 Temmuz), 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali (1-25 Ağustos) ve 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali (14 Eylül–1 Ekim), ile Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve modern sahnelerde sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri’nin yanı sıra Güney Kore, Çin, Almanya, İtalya, Moğolistan, Bulgaristan, Rusya, Sırbistan ve Özbekistan’dan gelen konuk sanatçılar ve topluluklar, festivallere uluslararası boyut katacak.

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Matteo Bocelli İstanbul’da ilk kez sahne alacak

Andrea Bocelli’nin oğlu Matteo Bocelli, 17 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda İstanbul’daki ilk konserini verecek. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek “Summer Nights” şovunda, Matteo Bocelli romantik şarkıları ve modern pop esintileriyle dolu bir gece sunacak. Babasından aldığı müzik eğitimini özgün tarzında harmanlayan Matteo, klasik ve modern pop müziği birleştirerek kendine has bir kimlik oluşturdu. İlk solo albümü “Matteo” ile vokal yeteneğinin yanı sıra şarkı yazarlığındaki başarısını da kanıtladı. Ed Sheeran’ın yazdığı “Chasing Stars” gibi parçalarla aile bağları ve kimlik arayışını işleyen sanatçı, İtalyanca şarkısı “Fasi” ile hayatındaki dönüm noktalarını anlatmıştı.

Sevgi, adalet, eşitlik, barış gibi evrensel değerler için…

Amerikalı resim, heykel ve enstalasyon sanatçısı Andrea Arroyo, “ImagiNATIONS (Dayanışma Olarak Sanat)” adlı resim sergisini İstanbul’da sanatseverlerle buluşturdu. Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılan sergi, sanatçının göç, toplumsal cinsiyet hakları, yerinden edilmeler, silahlı şiddet, uluslararası çatışmalar ve çevre krizi gibi güncel sorunlara odaklanan çizimlerinden bir seçki sunuyor. Arroyo’nun 2024 yılında Uluslararası Latin Kitapları kategorisinde “En İyi Sanat Kitabı” ödülüne layık görülen “ImagiNATIONS (Dayanışma Olarak Sanat)” kitabı, serginin temelini oluşturuyor. Çizimlerinde sevgi, adalet, eşitlik ve barış gibi evrensel değerleri vurgulayan sanatçı, sınırlar ve kültürler arasında köprüler kurarak küresel sorunlar üzerine diyalog yaratmayı hedefliyor.

“Yaralarım Aşktandır” Kadıköy’de sahnelenecek

Nazan Kesal’ın, İran şiirinin güçlü ve isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’a hayat verdiği tek kişilik oyun “Yaralarım Aşktandır”, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, 4 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde İstanbul seyircisiyle buluşacak. Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda aynı iklimde açıp solan hepimizin hikâyesi anlatılıyor. Baskı altında yaşayanların, hep eksik sayılanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin sözünü sahneye taşıyor. Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen Füruğ Ferruhzad, kendi arafında ömrünün şiirini yazıyor ve akıldan çıkmayacak sözler fısıldıyor, hepimize cesaret vermeye, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla” demeye geliyor.

Anadolu'nun lezzet mirası ve modern gastronomi

İstanbul’un Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesinde bulunan Sapa İstanbul, Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü modern gastronomi anlayışıyla birleştiren bir restoran olarak öne çıkıyor. Açık mutfak, ferah oturma alanları, geniş bahçe ve yüksek tavanlarla oluşturulan mekân konseptinde Şef Ümit Dere ve ekibinin hazırladığı yemekler, otantik tatları çağdaş sunumlarla buluşturuyor. Menü, sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Hafta sonları kahvaltıda yumurtalı ekmek, el açması börek, Ege’den boyoz ve anne usulü patates kızartması gibi lezzetler yer alıyor. Öğle saatlerinde hızlı servis edilen A La Carte menü, iş dünyasına hitap eden seçenekler sunarken, akşam yemeklerinde Antakya usulü muhammara, Sinop cevizli mantısı, taş fırın kokoreç, balık ekmek, odun ateşinde pideler ve makarnalar gibi tatlar öne çıkıyor. Tatlı menüsünde ise nar suyuyla pişirilen ve lor kremasıyla servis edilen ayva tatlısı dikkat çekiyor.

Her damak zevkine hitap etmeyi hedefliyor

Eksim Holding bünyesindeki kafe-fırın zinciri Aslı, İstanbul Maslak’ta yeni şubesini hizmete açtı. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte toptan üretim yapan marka, mağaza yatırımlarıyla da farklı lokasyonlarda genişlemesini sürdürüyor. ‘Coffee in Bakery’ konseptini benimseyen marka, Türkiye genelindeki şube sayısını 34’e yükseltti.

Her damak zevkine hitap etmeyi hedefleyen Aslı’nın Maslak şubesinde, taze çekilmiş çekirdek kahveler, su böreği, kruvasan, kahvaltı tabakları ile Very Berry Muffin, Van Stapele Cookie, Medovik Pasta, Klasik Pavlova, Lotuslu Pavlova, Kakaolu ve Çilekli Tart, Limonlu Mereng Pasta gibi tatlılar sunuluyor.