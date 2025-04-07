Bahar coşkusundan lezzet duraklarına

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde Nisan ayı dopdolu

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), Nisan ayını dopdolu bir programla karşılıyor. SGM, 9 Nisan’da “Mercaniye Çok Yaşa!” oyunuyla tiyatro severleri Osmanlı’nın son dönemlerine götürecek. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği oyun, bir yolcu gemisinden savaş gemisine dönüştürülen Mercaniye’nin bilinmez bir sefere çıkışını mizahi bir dille sahneye taşıyor. Şarkılar, danslar ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken oyun, izleyicilere keyifli anlar vadediyor.

Klasik müziğin sınırlarını zorlayan besteci ve piyanist Fazıl Say, 12 Nisan’da SGM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. 20 Nisan’da sahnelenecek “Ne Olacağım Ben?” müzikali, çocuklara hayal kurmayı ve kendi yollarını çizmeyi öğreten eğlenceli bir yolculuk sunacak. Onur Demircan’ın kaleme aldığı, Mehmet Ergen’in yönettiği ve Tuluğ Tırpan’ın müzikleriyle renk kattığı oyun, Leyla’nın ilham perisi Thalia ile tanıştıktan sonra hayata bakışını değiştirmesini anlatıyor.

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Dünyaca ünlü dans ve müzik toplulukları Başkent sahnelerinde

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, bu hafta sanatseverleri dünyaca ünlü dans ve müzik topluluklarıyla buluşturuyor. Festivalin ikinci haftasında, modern dansın ustaları ve geleneksel müzikle beslenen yenilikçi performanslar Başkent sahnelerinde izleyicilerle buluşacak.

Haftanın açılışı, 7 Nisan Pazartesi akşamı (saat 20.00) TED ATA Sahne’de, Akram Khan Company ve Balkanların önde gelen ekiplerinden Kuzey Makedonya Ulusal Dans Topluluğu ile gerçekleşecek. Koreograf Akram Khan’ın kurduğu topluluğun, dans, teknoloji ve tiyatroyu birleştiren eseri Chotto Desh (Küçük Vatan), İngiltere’den Bangladeş’e uzanan etkileyici öyküsüyle dikkat çekiyor. Özellikle 8-16 yaş arası çocuklar ve aileler için unutulmaz anlar vadeden gösterinin ikinci yarısında, Türk koreograf Can Arslan’ın engellerle yüzleşmeyi konu alan yeni eseri Stony Road (Taşlı Yol) dünya prömiyeriyle sahnelenecek.

“Carmen” Operası 10 Nisan’dan itibaren İstanbul’da sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet’nin dünyaca ünlü operası “Carmen”i 10 Nisan’dan itibaren sanatseverlerle buluşturuyor. Tutku, özgürlük ve trajediyi anlatan eser, 10-12-17-24-26-30 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Bu özel prodüksiyon, uluslararası alanda tanınmış orkestra şefi George Pehlivanian’ın 10 ve 12 Nisan temsillerinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetecek olmasıyla dikkat çekiyor.

Gülsin Onay’dan Ravel’in 150. doğum yılına özel anma konseri

Piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 13 Nisan 2025 Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. AKM Pazar Resitalleri kapsamında düzenlenecek bu özel konserde Onay, Fransız besteci Maurice Ravel’in 150. doğum yılını anacak. Konserin öne çıkan eseri, Ravel’in piyano repertuvarının başyapıtlarından “Gaspard de la Nuit” olacak. Eser, bestecinin armonik zenginliğini ve piyano yazımındaki ustalığını gözler önüne serecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılı yolculuğuna Adana’dan başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2025 yılında 20 farklı şehirde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’daki etkinliklerle başladı. Açılış töreni, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve protokol üyelerinin katılımıyla Adana Müze Kompleksi Bahçesi’nde yapıldı. Bu senenin ilk Kültür Yolu festivali, 13 Nisan’a kadar sürecek.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın konusu Çevre Dostu Yaşam

Sanat ve çevre bilincini bir araya getiren 44. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla minik ressamları bekliyor. Pınar tarafından 44’üncü kez düzenlenen yarışmaya başvurular devam ederken, son katılım tarihi 25 Nisan olarak açıklandı. Türkiye’nin yedi bölgesinden 6-14 yaş arası çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden genç yetenekler, resimlerini www.pinar.com.tr veya www.pinarcocukresimyarismasi.com adresleri üzerinden yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek yarışmaya katılabilecek.

“mor ve ötesi”nden stadyum konseri

Rock müziğin ülkemizdeki en sevilen gruplarından “mor ve ötesi”, 31 Mayıs’ta İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda olacak… “mor ve ötesi”, konserde ikoniklermiş şarkılardan oluşan ve grubun tarihinde çok önemli yere sahip özel bir setlist yorumlayacak.

Meze sevenler için Anadolu yakasında…

Anadolu Yakası’nda meze sevenler için kendi yorumlarını kattığı lezzetler hazırlayan Şef Ali Rıza Erel, 28 yıllık mutfak birikimini Üsküdar İcadiye, Kadıköy Bostancı ve Göztepe’de açtığı “Ali Rıza Şef Meze Evi” dükkânları ile sürdürüyor.