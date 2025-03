İş Sanat nisan programı açıklandı

Bir kez daha yıldızlar geçidi…

İş Sanat, nisan ayında birbirinden özel etkinliklerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya çapında tanınmış sanatçıların performanslarının yanı sıra edebiyat dinletileri ve çocuk oyunu da programda yer alıyor.

"Dünyanın en büyük yaylı dörtlüsü" olarak nitelendirilen CHAARTS Chamber Artists, "American Beauty" konseriyle Amerikan müziğinin zenginliğini İş Kuleleri Salonu'na taşıyacak. 17 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirilecek konserde topluluk, Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi’ye eşlik edecek. George Gershwin'den Astor Piazzolla'ya, 20. yüzyılın Broadway şarkılarına kadar geniş bir repertuvar sanatseverleri bekliyor.

Opera, şanson, vodvil, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lillies, sıra dışı performanslarıyla 24 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda olacak. Grup, yenilikçi yaklaşımları ve alışılmadık enstrümanlarıyla müzikseverlere özel bir gece yaşatacak.

Akbank Sanat'ta "nokta/çizgi/nokta: S.O.S"

Akbank Sanat, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde, Deniz Aktaş, Arda Diben, Tuğçe Diri ve Lara Sayılgan'ın eserlerinden oluşan "nokta/çizgi/nokta: S.O.S" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Mors alfabesinde acil durum sinyali anlamına gelen S.O.S'u temel alarak, bir nokta, bir çizgi ve bir noktanın yan yana geldiğinde yarattığı çığlık ve kurtuluş umudunu sorgulanıyor.

Özpetek'in yeni filmi "Elmaslar" 18 Nisan’da vizyonda

Ferzan Özpetek'in son filmi "Elmaslar" (Diamanti), İtalya'daki başarısının ardından 18 Nisan'da Türkiye'de vizyona giriyor. 1970'lerin Roma'sında geçen ve kadın dayanışmasını konu alan film, İtalyan eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

"Elmaslar," prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki bağı konu ediniyor. Film, zorluklar karşısında birbirine destek olan kadınların kardeşlik ve dostluk duygusunu beyaz perdeye taşıyor. Özpetek, bu yapımda da kendine has anlatımıyla bir hikâye sunuyor.

Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Kasia Smutniak ve Elena Sofia Ricci gibi İtalyan sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı film, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Özpetek, senaryosunu Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte kaleme aldığı filmde, 18 kadın oyuncuyla çalıştı.

WWF-Türkiye ve Salt'tan su için…

WWF-Türkiye ve Salt iş birliğiyle, Dünya Saati kapsamında su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenleniyor. 19 Mart Çarşamba günü Salt Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Büyük Menderes Havzası'nın korunması için hazırlanan "Suyun Yolculuğu" belgeseli gösterilecek ve su kaynaklarının geleceği tartışılacak.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), uzun yıllardır tatlı su kaynaklarının korunması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Salt ile iş birliği yaparak ekoloji ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Salt'ın "Su Etrafında" programı çerçevesinde düzenlenecek etkinlik, "Dünya Saati" ve Dünya Su Günü'ne (22 Mart) özel olarak gerçekleştirilecek.

Alan Parsons, İstanbul'da "The Show Must Go On" diyecek

İngiliz müzisyen Alan Parsons, 50 yıllık müzik kariyerini kutladığı "The Show Must Go On" (Gösteri Sürmeli) turnesi kapsamında 11 Haziran'da İstanbul'da konser verecek. Alan Parsons Live Project grubuyla sahne alacak olan Parsons, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Alan Parsons, müzik dünyasında özellikle The Alan Parsons Project grubuyla tanınıyor. 1974 yılında Eric Woolfson ile birlikte kurduğu grup, 1976-1987 yılları arasında 10 albüm yayınladı. Bu albümler, progresif rock ve pop müziği harmanlayan özgün bir tarzla dikkat çekti. "Eye in the Sky" ve "Old and Wise" gibi şarkılar, grubun en bilinen eserleri arasında yer alıyor.

Napolili şeften Napoli pizzaları

Kadıköy’deki Pizzeria il Pellicano'nun kurucusu ve şefi Salvatore Cannetiello, beş kuşaktır pizzacılık geleneğini sürdüren bir ailenin ferdi. 14 yaşında başladığı bu mesleği, büyük bir tutkuyla icra eden Cannetiello, Napoli'deki aile mirasını İstanbul'a taşımış. Şef, gerçek İtalyan pizzası deneyimini İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor.

"Il Pellicano" ismi, Cannetiello ailesinin Napoli'deki ilk pizzacısından geliyor. Aile geleneğini ve başarısını simgeleyen bu isim, İstanbul'daki mekâna da ilham kaynağı olmuş. Mekânın tasarımı, Napoli'nin ruhunu yansıtacak şekilde sade ve otantik unsurlarla şekillenmiş. Modena'dan getirtilen taş fırın, Napoli görselleri ve Maradona fotoğrafları, mekâna karakteristik bir hava katıyor.