Belgesel, müzik, gastronomi, kitap ve yarışma…

Ferhan Şensoy'un tiyatro mirası belgeselle ölümsüzleşiyor

ENKA Sanat'ın sponsorluğunu üstlendiği belgesel, Porte Film yapımcılığında hayata geçiriliyor. Selçuk Metin'in yönetmen koltuğunda oturduğu projenin senaryosunu gazeteci-yazar Zeynep Miraç yazarken, görüntü yönetmenliğini Emre Okur üstlenmiş.

Çekimler, 1885 yılında Mimar Campanaki tarafından inşa edilen ve 1989'da Ferhan Şensoy'un tiyatroya kazandırdığı Ses Tiyatrosu'nda yapılıyor. Sanatçının 'evim' diye nitelendirdiği bu mekân, belgeselin ruhunu yansıtacak. Belgeselin tanıtımı amacıyla Şensoy ailesinden kızları Müjgan Ferhan Şensoy, Neriman Derya Şensoy ve eşi Elif Durdu Şensoy'un da katıldığı buluşmada, sanatçının anısı yâd edilirken belgesel projesine dair detaylar paylaşıldı.

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Ferhan Şensoy'un tiyatro mirasına vurgu yaparak, sanatçının 1989'daki Ses Tiyatrosu'nun açılış gecesine dair kaleme aldığı sözlerini paylaştı. ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı ise bu belgeselin ENKA Sanat ile Porte Film'in dördüncü iş birliği olduğunu belirterek, projenin tiyatro ve sanat tarihine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

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Gülsin Onay'dan Mart ayı boyunca unutulmayacak konserler

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Mart ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında müzikseverlerle buluşacak. Solo konserlerden senfonik performanslara, ustalık sınıflarından seminerlere kadar geniş bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Onay, baharın ilk günlerini müzikle taçlandıracak.

Gastronomi ihracatında 2025 hedefi, 25 milyar dolar

Culinary Forum, Türkiye’nin dört bir yanındaki 57 üniversiteden 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi, Horeka sektör liderleri, şefler, gastronomi uzmanları ile 74 üniversiteden 163 akademisyeni bir araya getiren etkinlik 7 bin katılımcıyı ağırladı.

Culinary Forum’un Kurucu Ortağı Murat Aslan, etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Dünyada en fazla lokal mutfağa sahip ülke İtalya. Pizzacısı ayrı, makarnacısı ayrı, peynircisi ayrı. İtalyan şef başka bir ülkeye gittiğinde ‘Ben parmesan peynirini buradan, makarnayı buradan istiyorum’ diyor. Dünyanın en büyük üreticilerden biri olan İtalya ihracatının yüzde 28’i gastronomiden geliyor. Ürünlerini bütün dünyaya satıyorlar. Forumun bir amacı da mezun olduktan sonra yurtdışında çalışacak gastronomi öğrencilerinin Türk ürünlerini yurt dışında da tanıtmasını sağlamak.” Türkiye'de tescillenmiş bin 658 coğrafi ürün bulunduğuna dikkat çeken Murat Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi bundan 20 sene önceye baktığımızda biz şefler çok daha fazla yurt dışına gitmeye başladık. 2021’de 5,1 milyar dolar gastronomi turizmi 18 milyar dolara ulaştı. 2025 hedefi 25 milyar dolar.”

Geçmişten günümüze hamam kültürünü anlatan 'Hamam' kitabı raflarda

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un titiz araştırmaları sonucunda kaleme aldığı “Hamam” kitabı, Osmanlı hamam kültürünü kökenlerinden günümüze kadar detaylı bir şekilde ele alıyor. Osmanlı mimarisinin en zarif yapılarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı’nı özel bir örnek olarak değerlendiren eser, suyun ve arınmanın tarihini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Türk bulguru dünya sofralarında!

Gastronomi dünyasında yaptığı öncü çalışmalarla adından söz ettiren Şef Ebru Baybara Demir, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde Türk mutfağını tanıtmak için öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Türk mutfağı ve sosyal gastronomi projeleri üzerine sunumlar yapan Demir, Türkiye’nin geleneksel lezzetlerinden altı özel yemeği Yale mutfaklarına taşıdı. Bunlar arasında en büyük ilgiyi Türk bulguru gördü.

Antalya Havalimanı’nda Anadolu mutfağına gastronomik dokunuş

BTA, 8 ülkede, 16 havalimanında ve 200’ü aşkın noktada Türk ve dünya mutfağının seçkin menüleriyle hizmet veriyor. Ömür Akkor ile İstanbul Havalimanı’ndaki Tadında Anadolu restoranında süregelen iş birliği, şimdi yeni bir boyut kazanıyor. Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde açılacak olan “Taste of Anatolia by Ömür Akkor”, Anadolu’nun köklü yemek kültürünü ve unutulmaya yüz tutmuş tariflerini, otantik lezzetler eşliğinde misafirlerine sunacak.

Restoranın menüsünde, Anadolu’nun dört bir yanından seçilmiş geleneksel tatlar, coğrafi işaretli ürünler ve Ömür Akkor’un özel tarifleri yer alacak. Yerel üreticileri desteklemeyi ve mutfakta sürdürülebilirlik anlayışını benimsemeyi amaçlayan bu yeni konsept, Türk mutfağını uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyor.

Mutfağımız, teknikler üzerinden kayıt altına alındı

Türk mutfağının temelini tarifler yerine teknikler üzerinden ele alan “Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1” kitabı, şef Refika Birgül, Burak Arpak ve ekibinin dokuz yıllık araştırmaları sonucunda hazırlandı. Eser, yemek yapma sürecinin temel prensiplerini ayrıntılı bir şekilde ele alırken, mutfak kültürümüzün köklü geçmişini de gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Erdemir “Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması” başlıyor

Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, sanata verdiği desteği sürdürüyor. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın 8’incisi için başvuru süreci başladı. Yarışma, çeliğin sanat aracılığıyla anlatımına katkıda bulunurken, genç heykeltıraşları destekleyerek yaratıcı üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu yılki tema, “Geleceğe Yeşil Bir Miras: Sıfır Karbon” olarak belirlendi. Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlayan yarışma, çeliğin sürdürülebilir bir gelecek için sunduğu yenilikçi çözümleri sanatsal bir bakış açısıyla ortaya koymayı hedefliyor.