Sanattan çikolataya müzikalden lahmacuna

Çikolata dünyası İstanbul’da sahne alıyor

Çikolata tutkunları İstanbul’da buluşuyor. İstanbul Kongre Merkezi’nde Sözen Group’un organizasyonuyla Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlik, "Kreatif lezzetler" temasıyla düzenlenecek. Çikolata severlerden sektör profesyonellerine, girişimcilerden sanat ve inovasyon tutkunlarına kadar geniş bir kitleyi bir araya getirecek Salon Du Chocolat ziyaretçilere hem lezzet hem de görsel bir şölen sunacak.

Salon Du Chocolat İstanbul, yerli ve yabancı çikolata ustalarını, kakao üreticilerini, unlu mamul ve şekerleme firmalarını, kahve ve içecek markalarını, yemek bloggerlarını ve sektöre yön veren isimleri buluşturacak. Antonio Bachour, Janice Wong, Joanna Artieda ve Gianluca Fusto gibi dünyaca tanınmış çikolata ve pastry şeflerinin katılacağı etkinlik uluslararası iş birlikleri ve networking fırsatları için de bir köprü olacak. Türkiye’nin önde gelen pastacılık markaları ve artisan bakery temsilcileri de stantlarında yenilikçi ürünlerini sergileyerek sektörel gelişmelere ışık tutacak.

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ENKA Sanat’ta Borusan Quartet ve Zuhal Olcay konserleri

ENKA Sanat, bahara iki özel konserle veda ediyor. 6 Mayıs’ta ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak Borusan Quartet "Yansımalar" konseri, klasik müziğin hem zamansız hem de yenilikçi yönlerini bir arada hissettirecek bir gece vaat ediyor. Türk müziğinin özel seslerinden biri olan ve imza attığı albümlerle zamansız şarkılara hayat veren Zuhal Olcay, hafızalarda yer etmiş şarkılarından özel bir seçkiyi seslendireceği konseriyle 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda baharın son konserine imza atacak.

Chicago müzikali 8 özel gösterimle İstanbul’da

Broadway’in en uzun soluklu müzikali “Chicago”, 15-20 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. 1920’lerin ışıltılı dünyasında geçen yapım, suç, tutku ve şöhret temalı hikâyesiyle izleyicilere özel bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Altı Tony Ödülü, iki Olivier Ödülü ve bir Grammy kazanan bu müzikal, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor.

Medya sanatlarında analogdan dijitale yolculuk sergisi

Sevil Dolmacı Gallery, Art Dubai Dijital kapsamında sanat ve teknolojinin kesişiminde yenilikçi bir sergi gerçekleştiriyor. “Analog ve Dijital’in Ötesinde Medya Sanatları” başlıklı sergi, yapay zekâ, veri görselleştirme ve medya sanatlarının farklı pratiklerini bir araya getiren uluslararası sanatçıların eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. 16-17 Nisan’da Madinat Jumeirah Conference & Events Centre’da ön gösterimi yapılacak sergi, 18-20 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Kürasyon, 1980’lerden bugüne uzanan bir zaman çizelgesiyle, medya sanatlarının öncülerini ve genç sanatçıları bir araya getirerek formların, sembollerin ve nesnelerin zaman içindeki dönüşümünü görsel bir diyalogla anlatıyor. Sergi, dijital sanatın kavramsal ve estetik evrimini aktarıyor.

Sait Faik’in öyküleri AKM sahnesinde hayat buluyor

Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sait Faik Abasıyanık’ın öyküleri, tiyatro sahnesinde izleyicilere sunuluyor. Oyuncu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün yazıp oynadığı, Senan Kara’nın yönettiği “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı tiyatro oyunu, 15-16-17 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek. Oyun, Sait Faik’in ada insanlarını, doğayı ve İstanbul’u yansıtan öykülerini tiyatronun büyüsüyle birleştiriyor.

Gedik Yatırım, yedinci kütüphanesini açtı

Gedik Yatırım, çocukların hayal dünyasını genişleten ve eğitim hayatlarına dokunan “Bir Kitap Bin Dünya” projesi kapsamında yedinci kütüphanesini İstanbul Maltepe’de bulunan Albay Niyazi Esen Ortaokulu’nda hayata geçirdi.

Küçükyalı’da denize karşı lahmacun ve kebap deneyimi

Yalı Kanat & Kebap, Küçükyalı’da kanat, kebap ve özellikle lahmacunuyla dikkat çekiyor. Restoran, deneyimli dört isim tarafından hayata geçirilmiş: Hâkî Sayar, Olgun Demirel, Ali Erdem Şahin ve Hakan Yılmam.

Mekânın en çok konuşulan lezzetlerinin başında, zırhta çekilen Adana kebabı harcından hazırlanan “Yalı Lahmacun” bulunuyor. Standart lahmacunlardan daha büyük boyutuyla da dikkat çeken bu lezzet, Adana kebabı tadını lahmacunla buluşturarak mekânın imza lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.